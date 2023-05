Amici 22, Wax incontra i fan al firmacopie: la reazione del cantante è euforica!

Gossip TV

Wax, uno dei quattro finalisti di Amici, ha iniziato il suo tour instore e ha incontrato i fan per la prima volta. Ecco come ha reagito.

Il giorno 26 maggio è uscito il primo EP di Wax, uno dei quattro finalisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, allievo di Arisa ha anche iniziato il suo tour instore e incontrato i fan faccia a faccia per la prima volta.

Amici 22, Wax euforico incontra i fan

Wax è noto per avere reazioni che possono risultare esagerate: quando si arrabbia, perde le staffe - i giornalisti che lo hanno giudicato durante il percorso nel talent ne sanno qualcosa - e quando è felice, non riesce a trattenersi dall'esultare e lasciarsi andare a manifestazioni anche euforiche. Questo è quello che è successo durante uno degli incontri con i suoi fan, durante una delle tappe del suo tour.

Il cantante è stato molto contento di incontrare dal vivo i suoi fan e sostenitori, tanto che non è riuscito a trattenere l'euforia, come dimostrato da un video che è apparso su TikTok. In questo incontro, sul palco montato per far salire i fan e far loro conoscere finalmente il loro idolo. Nel video, si vede chiaramente come Wax non riesca a trattenere l'euforia di questo successo che lo sta travolgendo e inizia a saltare sul palco, cantando il suo ultimo successo Anni '70, lasciando sorpresa anche la fan che si era avvicinata per salutarlo.

