Amici 22, volano scintille tra Gianmarco Petrelli e Benedetta, la nuova allieva di Raimondo Todaro

L'entrata nella scuola di Benedetta, ballerina di latino, per volere di Raimondo Todaro, ha scatenato una serie di polemiche e commenti tra gli altri allievi di Amici. E, in particolare, sembra che già Gianmarco Petrelli abbia deciso di dirle cosa pensa di lei. Vediamo insieme cosa è successo.

Benedetta Vari è la nuova allieva entrata ad Amici per volere di Raimondo Todaro. Una scelta che ha scatenato il malumore tra gli allievi e li ha spinti a polemizzare contro il professore. Al suo ingresso in casetta, tra la latinista e il ballerino Gianmarco Petrelli sembrano già essere volate le prime scintille.

Amici 22, scontro tra Benedetta e Gianmarco: volano scintille

Dopo aver eliminato Eleonora Cabras, dopo solo un mese di permanenza nella scuola, Todaro ha accettato di prendere in casetta Benedetta Vari, ballerina di latino americano, scatenando il malcontento di Mattia Zenzola, anche lui latinista e che non ha potuto fare a meno di commentare negativamente la situazione.

Ma, sembra che Benedetta abbia già dimostrato di non temere nessuno e di avere un carattere molto deciso, tanto da "scontrarsi" con Giamarco Petrelli, allievo di Alessandra Celentano e spesso ai ferri corti con Todaro. Al suo ingresso in casetta, infatti, Benedetta ha chiesto di chiudere la porta, senza tanti giri di parole, scatenando il commento di Petrelli che ha esordito:

"Chiude la porta? O**** questa già comincia"

La ballerina ha poi messo in chiaro le cose, presentandosi agli altri ragazzi:

"Sono ordinata e so cucinare, ho visto prima una piadina con il wurstel, se questo è l'andazzo, ve lo dico già, no!"

Quando poi gli allievi le hanno chiesto se avesse una preferenza per come essere chiamata e il suo cognome, la ballerina ha risposto, comunicando nome e cognome e Gianmarco ne ha approfittato per sganciare una battuta:

"Si chiama Vari, perché sono un po' di più. Come un plurale"

Immediata la risposta di lei, con un: "Avevo a lavoro un'amica che faceva queste battutine agghiaccianti.Sarà un vero piacere". A quanto pare, nella scuola di Canale 5 voleranno parecchie frecciatina d'ora in poi...

