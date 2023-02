Amici 22, nuova allieva per Raimondo Todaro, Mattia Zenzola è senza parole: "Non è giusto!"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, mercoledì 1° febbraio, Raimondo Todaro ha presentato una nuova allieva, Benedetta, scatenando la reazione delusa del ballerino Mattia Zenzola. Vediamo insieme cosa è successo.

Amici 22, Mattia Zenzola senza parole per l'arrivo della ballerina Benedetta

Oggi ad Amici si registra la nuova puntata che vedremo domenica 5 febbraio e nel frattempo, nel daytime del programma di Canale 5 è stato visto l'ingresso a scuola della ballerina Benedetta, fortemente voluta da Raimondo Todaro. A così poco tempo dal Serale, questa notizia ha sconvolto gli allievi e li ha gettati nel panico. Soprattutto, Mattia Zenzola, con cui Todaro si è scontrato la scorsa settimana, ha ammesso di non aspettarsi questa novità.

Inoltre, i ragazzi sono rimasti sorpresi perché la ballerina di latinoamericano è stata ferma per tre anni prima di tornare a ballare, perciò, la decisione di Todaro risulta ancora più assurda per loro, dato che la ballerina non è ancora tornata al massimo della sua forma e la scelta di consegnarle la felpa ha scatenato un putiferio in casetta. Mattia non ha nascosto la profonda delusione:

"Io sono qui dall'inizio e ancora non ho potuto dimostrare cosa so fare"

Mattia si è perciò lamentato perché da quando è nella scuola, Todaro non ha mai lasciato che si esibisse nel ballo di coppia, la sua specialità e, ora, vedere la maglia alla nuova allieva, scatena ancora di più la sua delusione. Le ultime decisioni di Todaro non sono molto chiare ai suoi allievi: anche Megan si è lamentata di essere stata trascurata dal suo maestro e ora con il nuovo ingresso chissà come evolverà la situazione.

