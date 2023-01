Amici 22, Tommy Dali rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione: "Mi prendo le mie responsabilità"

Gossip TV

Il cantante Tommy Dali torna sui social dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici.

L'ultima puntata di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Guera e Tommy Dali. A distanza di alcune ore dalla messa in onda del programma, il giovane cantante ha deciso di tornare sui social per parlare della decisione presa da Rudy Zerbi e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola.

Le prime dichiarazioni social di Tommy Dali dopo l'eliminazione da Amici

Puntata difficile per Tommy Dali che, a seguito del provvedimento disciplinare preso dalla produzione di Amici 22 per quanto accaduto la notte di Capodanno, è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show per volere di Rudy Zerbi. A poche ore dalla sua eliminazione, il giovane cantante è tornato sui social per fare un bilancio del suo intenso percorso nella scuola e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto:

Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori. Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso...

Questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso. Non c’è molto da dire ora come ora - ha concluso Tommy Dali - mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita.

