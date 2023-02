Amici 22, scontro in puntata tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano

Gossip TV

Nella puntata di domenica 19 febbraio ad Amici è andato in onda l'ennesimo scontro tra due professori: Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Vediamo insieme cosa è successo.

La puntata di Amici di ieri, domenica 19 febbraio, ha visto l'assegnazione di ben tre maglie per il Serale, ma ovviamente, non potevano mancare i soliti scontri tra i professori del talent di Canale 5. Questa volta a scontrarsi sono stati Emanuel Lo e Alessandra Celentano, protagonisti di un botta e risposta a distanza nel programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Emanuel Lo è una furia contro Alessandra Celentano

Il professore, che ieri era assente in puntata e si è collegato solo su schermo, ha chiesto alla produzione di poter aggiungere una gara extra, dopo che era stata resa nota la classifica di Alessandra Celentano, nella quale il suo allievo Samu era all'ultima posizione. La produzione ha accettato e la gara è stata giudicata da Marcello Sacchetta.

In questo confronto, Samu si è classificato secondo, Gianmarco Petrelli primo e Paky al terzo. Ultimo Ramon. Vedendo come la classifica della collega si era ribaltata, ponendo tra l'altro il suo allievo in ultima posizione, Emanuel Lo ha tuonato contro Celentano, accusandola di non capire nulla.Ma, Alessandra Celentano ha ribattuto che, per il momento Samu resta - per lei - all'ultimo posto, perché ci sono molti aspetti su cui lavorare:

"Per me è sempre intermittente, guarda a terra, deve lavorare molto su questo. Non c'è paragone rispetto agli altri allievi che sono qui, ci sono delle problematiche su cui deve ancora lavorare."

Nonostante il futuro di Samu sia ancora incerto, Emanuel Lo ha comunque già assicurato un posto a un membro del suo team per il Serale, assegnando la maglia dorata a Maddalena Svevi, con cui ha avuto un importante chiarimento nei giorni scorsi.

Scopri le ultime news su Amici