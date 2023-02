Amici 22, Emanuel Lo e Maddalena Svevi a confronto: "Pensi che io non ti stimi?"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, 16 febbraio, è andato in onda un nuovo confronto tra Maddalena Svevi e il suo coach Emanuel Lo. Vediamo insieme cosa si sono detti.

Nel daytime di Amici, Maddalena Svevi ha eseguito il compito che la maestra Celentano le ha assegnato. L'esibizione, purtroppo, non ha dato i risultati sperati e l'allieva ha ricevuto un secco 3. Emanuel Lo che era lì presente ha chiesto alla sua allieva di parlare, per capire cosa stava succedendo.

Amici 22, Maddalena Svevi in lacrime: "Ho l'ansia"

La ballerina ha ammesso di essere in ansia quando c'è il suo maestro in sala e di non riuscire a ballare. Il coach e l'allieva hanno già affrontato un discorso simile, in cui Maddalena ha ammesso di non essere tranquilla:

"Sento che non sto ballando per il piacere di farlo, non so come mi sento..."

La ballerina si è anche sfogata con i suoi compagni e di questo Emanuel Lo è consapevole: la ballerina ammette che lei sta cercando di dimostrarsi all'altezza delle sue aspettative, ma il professore la ferma:

"Pensi di non piacermi? Che io non abbia stima di te?"

Maddalena non riesce a trattenere le lacrime e così esclama:

"Credo che tu all'inizio mi abbia scelta perché vedevi del potenziale in me, ma ora ti sei reso conto che ci sono delle cose che mi mancano e che, nonostante tu provi a farmi migliorare, non ci riesci"

Il professore la rassicura:

"Se ti ho scelto è perché mi piace il tuo modo di ballare, penso che tu abbia talento, ma che devi migliorare. Se arriverai al Serale, sarà un percorso che ti vedrà metterti alla prova. Per chiudere questo capitolo, ti assegno un compito: scegli tu una canzone e costruisci una coreografia, magari inserendo anche questa ansia che hai. Spero che parlerai con me d'ora in poi e non con gli altri. Mi raccomando, lavora!"

