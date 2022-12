Amici 22, scambio di regali tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola

Gossip TV

Ad Amici è tempo di regali e anche i due ex Mattia Zenzola e Maddalena Svevi se li sono scambiati. Qual è stata la loro reazione? Vediamolo insieme.

Tempo di regali nella scuola di Amici di Maria De Filippi e anche se ci si è lasciati, non mancano anche quelli per gli ex. Questo è quello che è stato mostrato ieri nel daytime del talent show di Canale 5 con lo scambio di doni tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Ad Amici 22 dolci doni per gli allievi

Pochi giorni fa, il ballerino si era sfogato con la conduttrice Maria De Filippi su quanto per lui fosse ancora difficile lasciar andare Maddalena, anche perché i due si vedono tutti i giorni. La conduttrice era stata molto paziente e materna con lui, dicendogli che per le questioni di cuore, anche se sembra una banalità è il tempo l'unica cura: "Un bel Natale eh? Però, mi raccomando, falle lo stesso il regalo" - aveva concluso Maria, proprio perchè tra i due allievi c'era stato un sentimento forte che meritava comunque di essere celebrato.

La storia tra Mattia e Maddalena è stata travagliata fin dall'inizio: non sono mancati i confronti tra di loro, per cercare di riconquistare la scintilla che li aveva avvicinati, ma alla fine la ballerina ha concluso che fosse meglio separarsi, perché sentiva il bisogno di concentrarsi sul suo percorso ad Amici. Una decisione sofferta, di cui soprattutto Mattia sta ancora avvertendo le conseguenze.

Nel daytime di ieri venerdì 23 dicembre, i due ragazzi si sono scambiati dei piccoli pensieri: delle ciabatte per lei e un olio per il corpo per lui. Un gesto che mirava a celebrare il loro affetto e la loro stima reciproca. Benché qualcuno degli allievi non credesse molto alla loro storia. Infatti, Gianmarco Petrelli ha sostenuto che l'unica motivazione che avesse spinto Maddalena verso Mattia era ottenere followers, ma a giudicare dal dispiacere che la ragazza ha mostrato nel lasciare il ballerino, non sarebbe plausibile.

Tuttavia, Maddalena non ha dimenticato l'offesa e ha preparato un pensiero anche per Gianmarco: gli ha consegnato un biglietto con su scritto 10mila followers. E Buon Natale anche a lui!.

