Amici 22, Mattia Zenzola e il suo sfogo su Maddalena Svevi: "Questa situazione è pesante"

Dopo la rottura con Maddalena Svevi, il ballerino Mattia Zenzola ha avuto un momento di sconforto in casetta, durante il daytime di Amici e si è lasciato andare a uno sfogo. Ecco cosa ha detto.

La rottura tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola è stato un duro colpo sia per loro che per i fan della coppia: i due erano stati tra i primi, in questa edizione di Amici a riconoscere di avere un sentimento speciale l'uno per l'altra, ma, purtroppo, la settimana scorsa, avevano deciso di porre fine alla loro storia. A pagarne le conseguenze sembra essere soprattutto Mattia.

Mattia Zenzola su Maddalena Svevi: "Parlarle non cambierebbe nulla!"

Il ballerino, nel daytime di oggi mercoledì 21 dicembre, ha avuto un momento di sconforto in casetta: prima di lasciarsi definitivamente, i due ragazzi avevano avuto diversi confronti, ma si erano allontanati molto dopo il provvedimento di Rudy Zerbi. Preso dalla tristezza, Mattia si è sfogato in casetta, con l'unica compagnia della conduttrice del programma, Maria De Filippi. La conduttrice ha provato a confortare il ragazzo, che sembrava molto perso: "Sono cose che succedono, questa è la prima volta per te?". Quando il ballerino ha detto che una rottura così l'aveva avuta a 15 anni, ma era nulla in confronto a questa, anche perché lui vede Maddalena tutti i giorni in casetta, la conduttrice gli ha chiesto di provare a parlare con lei e comunicare ciò che sentiva.

Il ballerino ha però dichiarato che per lui, in questo momento, non cambierebbe nulla: pur essendoci delle incomprensioni, questa rottura è stata per lui una doccia fredda. "Penso che anche se uno vuole concentrarsi sulla danza, alla fine il tempo lo trova per stare con qualcuno. Ma è difficile, non so che fare". Maria gli ha chiesto come fossero i rapporti tra i due e Mattia ha ammesso che, nonostante si fossero ripromessi di non allontanarsi, al momento i rapporti tra loro erano molto freddi e distanti.

Il ballerino è parso molto confuso, tanto che la conduttrice gli ha consigliato di concentrarsi sul suo percorso e provare ad andare avanti, anche se vederla tutti i giorni non aiuta Mattia. "Non posso neppure darle un bacio o cose così. Per me è pesante questa situazione". Neppure la conduttrice ha potuto dargli un consiglio, perché sa anche lei che per certe questioni di cuore l'unica cura è il tempo. Resta l'affetto tra loro, indubbiamente, ma anche Mattia è consapevole che anche se parlassero, non cambierebbe nulla. La presenza di Maddalena nella scuola non deve diventare un ostacolo per lui, anche se essendo ancora fresca la rottura, è ancora difficile capire come fare.

Il suo sfogo è stato accolto dalla conduttrice che, con la gentilezza che la contraddistingue, ha cercato di rassicurarlo come poteva e alla fine gli ha consigliato di farle comunque un regalo di Natale. Mattia è parso ancora distrutto, tanto che quando la conduttrice gli ha detto che doveva chiudere il collegamento, ha risposto con una voce sottile: "Te ne vai?". Maria è parsa dispiaciuta, ma anche lei sa che al momento, Mattia può solo aspettare che il tempo passi.

Il ballerino ha avuto un altro sfogo di pianto Samu e Gianmarco: entrambi gli hanno consigliato di concentrarsi sul suo percorso ad Amici, perché è l'unica cosa che davvero conta. Chissà se Mattia riuscirà a mettere in pratica questi preziosi consigli.

