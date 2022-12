Amici 22, Gianmarco Petrelli contro Maddalena Svevi: "Stavi con Mattia solo per i followers"

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi pomeriggio, Gianmarco Petrelli ha detto la sua sulla relazione tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. I due ballerini si sono lasciati pochi giorni fa e Gianmarco lanciato una grave accusa contro la ballerina. Ecco cosa ha detto.

Nel daytime di oggi, venerdì 16 dicembre, è andato in onda ad Amici uno spiacevole scontro tra Gianmarco Petrelli e Maddalena Svevi. Il primo ha accusato la ballerina di aver intrapreso una relazione - poi terminata in questi giorni - con Mattia Zenzola solo perché voleva aumentare il suo numero di followers.

Amici 22, Gianmarco contro Maddalena: "Qui sono l'unico che ha il coraggio di dire la verità"

La produzione ha mandato in onda prima un filmato dove si vedeva Gianmarco commentare con Megan la fine della relazione tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. I due ballerini hanno avuto un confronto solo pochi giorni fa e hanno deciso di separarsi definitivamente. Secondo Gianmarco, in realtà a Maddalena non è mai importato molto di Mattia, ma la storia con lui era funzionale ad aumentare i suoi followers.

Le parole di Gianmarco sono arrivate anche a Maddalena e i due hanno avuto un acceso scontro: pur ammettendo che la sua fosse una battuta, il ballerino ha affermato che aveva sempre pensato questo. La ballerina ha sbottato con un: "Forse dovresti farti i c**** tuoi". Gianmarco ha risposto che è un pensiero di molti, ma che lui è il solo a dirglielo in faccia. Le parole di Petrelli hanno ferito molto Maddalena e la ragazza si è allontanata dalla sala in lacrime. Mattia nel frattempo non ha potuto consolarla e si è detto dispiaciuto perché sperava che, nonostante non fossero più una coppia, sperava che un qualche rapporto sarebbe rimasto, invece, ha notato da parte di Maddalena il gelo totale.

In lacrime, la ballerina si è rifugiata nella sua stanza ed è scoppiata in un pianto incontrollabile, mentre Megan provava a consolarla: all'inizio la ballerina di Emanuel Lo l'ha allontanata, ma poi si è lasciata consolare. "Sono due settimane che trattengo tutta questa ansia" ha dichiarato e, in effetti, sono settimane che i ragazzi sono sotto stress: prima il provvedimento di Rudy Zerbi che rischiava di far uscire dalla scuola di Maria De Filippi ben sei allievi, poi il casting speciale di Emanuel Lo che aveva messo in pericolo i suoi allievi, tra cui appunto Maddalena. Forse, dopo la rottura con Mattia, la ragazza riuscirà a trovare finalmente un po' più di serenità.

