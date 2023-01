Amici 22: Samuel Antinelli torna sui social dopo l'eliminazione, la reazione di Raimondo Todaro

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Samuel dopo l'addio ad Amici: "Ce la metterò tutta per raggiungere i miei sogni".

L'ultima puntata di Amici 22, andata in onda ieri domenica 29 gennaio, ha visto l'eliminazione definitiva del ballerino Samuel Antinelli. A poche ore dal suo addio, l'ormai ex allievo di Raimondo Todaro è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il suo percorso nella scuola.

Samuel fuori da Amici 22: il post sui social dopo l'eliminazione

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventiduesima edizione, Raimondo Todaro ha deciso di eliminare Samuel Antinelli a un passo dal Serale. Una decisione che ha spiazzato tutti compresa Maria De Filippi, che non è riuscita a nascondere l'emozione. Poche ore dopo l'eliminazione, il ballerino è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per averlo sostenuto in questi mesi:

Eccomi qui, davanti al computer pensando a cosa dire. In realtà ci sarebbero tante tante cose e parto con il ringraziare Raimondo Todaro, Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici per avermi dato un'occasione del genere... non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me (siete pazzeschi). Grazie Alessandra Celentano per avermi assegnato tanti compiti in modo tale da imparare e migliorare, porterò tutto nel mio bagaglio artistico.

Ringrazio i professionisti [....] per avermi insegnato tanto e per avermi spinto ogni giorno a fare di più. Grazie per avermi insegnato a stare in sala come si deve e anche per avermi sopportato quando mi prendevano i momenti da scemo e supportato nei momenti no. Grazie anche a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me dal 15 settembre, siete veramente tanti e ne sono felice, vi leggerò a tutti quanti. È stato veramente magnifico! Grazie grazie grazie per tutto. Ce la metterò tutta per raggiungere i miei sogni perché questo è solo l’inizio.

Tantissimi i commenti sotto i post di Samuel: dal ballerino professionista Simone Nolasco all'allievo Mattia Zenzola fino al maestro Raimondo Todaro. Quest'ultimo, che è stato duramente criticato per aver deciso di eliminare il giovane ballerino dalla scuola, ha pubblicato un cuore rosso in segno di affetto.

