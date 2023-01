Amici 22, Serale in arrivo, spuntano i nomi di due possibili giudici

Gossip TV

Il Serale di Amici è sempre più vicino e secondo alcune indiscrezioni di Novella 2000 potrebbero esserci due nuovi giudici pronti a entrare nella squadra di Maria De Filippi. Scopriamo insieme chi sono.

Secondo il settimanale Novella 2000 ci sono già due nomi tra i possibili giudici del Serale di Amici. Ormai, mancano due mesi alla seconda fase del programma di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 e dopo i primi due nomi degli allievi che hanno avuto la maglia d'oro, ora, spuntano anche i primi giudici.

Amici 22, chi saranno i giudici del Serale?

Come riportato dalle indiscrezioni, è sempre più evidente che né Stefano De Martino né Emanuele Filiberto faranno ritorno come giudici del programma. ,a al loro posto potrebbero esserci due volti già molto conosciuti per i fan di Amici: si tratterebbe di un'ex professoressa e di un'ex concorrente del programma, entrambe molto famose.

Secondo Novella 2000 i nomi di queste due possibili giudici sono Anna Pettinelli e Emma Marrone. Se fosse così, sarebbe un graditissima sorpresa per il pubblico del talent show:

"Al Serale potrebbe arrivare l'ex insegnante della scuola, Anna Pettinelli. Stando alle indiscrezioni emerse, la speaker radiofonica potrebbe ricoprire questo nuovo ruolo in vista della seconda fase di Amici 22. Ma non è finita qui. Perché, oltre al nome di Anna Pettinelli, c'è anche un'altra indiscrezione legata a Emma Marrone. Sembrerebbe che sul taccuino dei papabili giudici ci sia anche l'ex allieva e vincitrice della scuola."

Non ci resta che attendere l'eventuale conferma, mentre la corsa per il Serale si fa sempre più serrata per i ragazzi del programma. La prossima puntata di Amici andrà in onda domenica 29 gennaio 2023 su Canale 5 alle ore 14.00.

