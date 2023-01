Amici 22, Samuel Antinelli eliminato: ma per l'allievo c'è una sorpresa da parte di Alessandra Celentano

Gossip TV

Nella puntata di oggi di Amici, Samuel Antinelli è stato eliminato, ma la sua uscita è stata celebrata da abbracci ed elogi e da una promessa molto importante da parte di Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo.

Amici 22, Samuel eliminato, ma il suo percorso continua

La sua eliminazione era, purtroppo, nell'aria: il ballerino Samuel aveva già ricevuto diverse indicazioni che se non fosse migliorato, avrebbe dovuto lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Il suo maestro Raimondo Todaro ha cercato di temporeggiare, in attesa di trovare uno sfidante e nella puntata di oggi ha deciso di sostituire Samuelino con Alessio, un altro ballerino e così per Samuel si è conclusa la sua avventura.

La sua uscita è stata molto emozionante, gli altri compagni erano in lacrime e anche Maria De Filippi ha speso elogi e abbracci per lui:

"Ti sei comportato egregiamente. Sei stato perfetto: grande dignità, educazione ed eleganza. Ti prometto che ci rivedremo."

Insieme a pochi altri, Samuel è stato un ottimo allievo, sempre pronto a imparare e per questo Alessandra Celentano ha deciso di premiarlo. La maestra di ballo ha, infatti, riconosciuto il grande lavoro che il ballerino ha svolto nel talent e i progressi che ha raggiunto e gli ha comunicato che ha deciso di impegnarsi per permettergli di ottenere una borsa di studio presso una prestigiosa accademia a Monaco di Baviera.

Sebbene, dunque, non sia ancora pronto per il Serale, per Samuel il suo sogno non si ferma con Amici, ma potrà continuare fuori dalla scuola, consapevole che sia i maestri sia i suoi compagni credono in lui e nelle sue capacità.

