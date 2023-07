Amici 22, Samu Segreto sul talent: "Un sogno che si avvera". Poi lancia un appello a Elena D'Amario!

Gossip TV

Intervistato da Lorella Cuccarini, l'ex allievo di Amici Samu Segreto si è raccontato e ha anche lanciato un appello alla ballerina Elena D'Amario. Ecco cosa ha detto!

Samu Segreto è tra i ballerini più amati della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Eliminato durante il Serale, Samu ha, tuttavia, conquistato il cuore del pubblico e, al di fuori della scuola, sta ottenendo riconoscimenti e importanti traguardi nonostante la giovane età. Infatti, oltre a presenziare all'evento in onore di Carla Fracci che si terrà il 12 luglio a Desenzano, Carla Fracci Mon Amour, dove ballerà con Alessio Cavaliere e Giulia Stabile, Samu è anche il protagonista di Stranizza d'amuri, film d'esordio alla regia di Beppe Fiorello e che ha trionfato ai Nastri d'Argento 2023 ottenendone ben due.

Amici22, Samu Segreto si racconta a Lorella Cuccarini e lancia un'appello a Elena D'Amario

Intervistato da Lorella Cuccarini, Samu ha svelato a Dimmi di te cosa ha significato per lui l'esperienza nel talent di Canale5:

"Quando Emanuel Lo mi ha dato il banco ero spaventato. Ho lottato tantissimo per la maglia del pomeridiano, il serale poi è stato magnifico. Il mio percorso è pieno di alti e bassi, era continua montagna russa di emozioni. Il momento più difficile erano le sfide, perché stimavo Packy e gli altri che ho sfidato. Mi allenavo tantissimo ed ero molto stanco. Il momento più bello è stato la prima puntata del Serale, perché ho vissuto il palco in maniera diversa, guardavo i miei compagni esisbirsi in un modo diverso, me lo sono goduto"

Il ballerino ha anche parlato dell'ammirazione che prova per Elena D'Amario, ballerina professionista della scuola, per la quale non ha mai nascosto di avere una cotta:

"Elena D'Amario è stupenda, mi piace l'energia che trasmette sia come balla, sia come persona, sembra una che non si abbatte."

E, alla domanda di Cuccarini su chi vorrebbe scegliere per fare il passo a due dei suoi sogni, Samu ha risposto con sicurezza, lanciando una richiesta alla ballerina:

"Io la invito a fare un passo a due insieme, penso che potrebbe pure capitare, chi lo sa"

