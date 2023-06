Amici 22, Stranizza d'Amuri, il film con protagonista Samu Segreto, candidato ai Nastri d'Argento 2023

Gossip TV

Importante traguardo per Samu Segreto, uno degli allievi di Amici, che ha recitato come protagonista in Stranizza d'Amuri, film di Beppe Fiorello che ha ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento 2023. Vediamo insieme i dettagli.

Per Samu Segreto, uno dei ballerini più seguiti e apprezzati di questa ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, arriva un nuovo traguardo: il film Stranizza d'Amuri, esordio alla regia di Beppe Fiorello, e in cui Samu ha esordito come attore protagonista insieme a Gabriele Pizzurro, ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento 2023.

Beppe Fiorello aveva rivelato, nel corso delle interviste per promuovere il film, che erano anni che aveva nel cuore di dirigere un film su un evento realmente accaduto nella sua Sicilia, negli anni '80. La storia, infatti, tratta dal romanzo Stranizza di Valerio La Martira, è ipirata dal delitto di Giarre, un doppio suicidio di una giovane coppia omosessuale, che decise di togliersi la vita insieme, perché stanchi dei pregiudizi del paese. Il film Stranizza d'Amuri è stato uno dei successi di questo periodo, raggiungendo una cifra di quasi 1.000.000 di incassi al botteghino, merito anche della bravura dei suoi interpreti.

Samu, infatti, è stato scelto da Fiorello per la sua naturalezza e un talento per la recitazione di cui nemmeno il ballerino sembrava essere a conoscenza. Intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo, i due si sono ritrovati dopo il percorso di Samu nella scuola di Amici e lì Samu ha svelato com'è iniziato il suo percorso con la recitazione e, dato che il film è uscito al cinema quando ancora non era stato eliminato dal talent, non si rendeva conto dell'incredibile successo che stava ottenendo e dell'affetto del pubblico per lui, Gabriele e la storia d'amore oltre ogni pregiudizio che stavano raccontando in tutto il mondo.

E, sempre da Samu, arriva la notizia che Stranizza d'Amuri è stato candidato ai Nastri d'Argento 2023 come Milgior Esordio e per i Migliori Costumi. Per scopire se il film riuscirà a portare a casa uno o entrambi questi premi, non ci resta che attendere il 20 giugno, giorno in cui presso il Museo MAXXI di Roma si terrà la premiazione.

