Amici 22, Samu Segreto eliminato dal Serale: le reazioni social di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

I due professori di Amici 22 scrivono a Samu dopo l'eliminazione: "Resta come sei".

L’eliminazione di Samu Segreto dal Serale di Amici ha letteralmente spiazzato e destabilizzato tutti. A commentare l’uscita di scena, da molti ritenuta ingiusta, del giovane ballerino ci hanno pensato i professori Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, i quali si sono sbilanciati sui social spendendo bellissime parole di stima e affetto per il ragazzo.

Le dediche social di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini per Samu

Dopo Megan Ria, NDG, Gianmarco Petrelli e Piccolo G, anche Samu è stato eliminato dal Serale di Amici 22. Un'eliminazione totalmente inaspettata, vista la bravura del ragazzo, che ha provocato la reazione sui social di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo Beppe Fiorello, infatti, anche Lorella Cuccarini ha pubblicato un post in cui ha rivelato il suo pensiero sul ballerino:

Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Esce comunque dal Serale con onore. Resta come sei: farai tanta strada! […] Ciao Samu, vai fiero del tuo percorso in questa scuola.

Anche Emanuel Lo ha deciso di rompere il silenzio sui social e commentare l'eliminazione del suo ballerino. Il coach di Amici 22 ha infatti speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Samu:

Le tue parole in uscita sono state bellissime e sincere come il tuo percorso. Love Bro. In bocca al lupo. Noi ci vediamo fuori.

Con l'uscita di scena di Samu, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Wax, Federica Andreani, Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere per il team Todarisa; Aaron, Isobel e Ramon per il team Zerbi-Cele; Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi per il team CuccaLo.

