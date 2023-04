Amici 22, Samu Segreto torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "È stata una montagna russa di emozioni"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social del ballerino Samu dopo l'eliminazione inaspettata dalla scuola di Amici.

La terza puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Samu Segreto. Il bravissimo ballerino di hip hop della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro Wax ed è stato costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Samu fuori dal Serale di Amici 22: le prime parole del ballerino sui social

Samu è stato eliminato dal Serale di Amici 22. Un'eliminazione davvero inaspettata che ha spiazzato tutti e che è stata commentata anche dal diretto interessato. A poche ore dalla sua uscita di scena, il ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo è infatti intervenuto sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuto e aiutato in questi mesi:

GRAZIE… Non posso che essere GRATO alla vita per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza del genere. Amici è stata una montagna russa di emozioni. Per capire realmente cosa ti da questo programma devi avere la fortuna di viverlo e io l’ho avuta. Ho trovato tantissime persone meravigliose che hanno creduto in me, dei compagni di viaggio indimenticabili e un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo… Sono grato a tutte le persone che fanno parte di questa dimensione surreale perché ho imparato tantissimo da ognuno di voi. Sono grato a tutte le persone che da casa mi hanno dato e continuano a darmi così tanto affetto inaspettato che spero nel mio piccolo di riuscire a ricambiare a ognuno di voi.

Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti che mi hanno seguito supportato, sopportato e motivato dall’inizio alla fine [...] siete speciali, vi offrirò una cena, al mio carissimo prof Emanuel Lo che mi ha dato fiducia sin dal primo giorno. Spero che questo 2023 possa essere l’inizio di un percorso pieno di avventure e opportunità sempre più grandi. GRAZIE.

