I due allievi dell'edizione di Amici, i ballerini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, stanno trascorrendo molto tempo insieme. Che sia l'inizio di un ritorno di fiamma? Vediamo insieme cosa sappiamo.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è insolito veder nascere coppie e nuovi amori: alcuni di essi resistono e si cementano anche fuori dal talent, altri, purtroppo, hanno vita breve. Quest'ultimo è il caso della storia tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola, che hanno condiviso una relazione romantica nella scuola, per poi lasciarsi poco prima di Natale.

Amici 22, ritorno di fiamma tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi?

Dopo la finale di Amici, che ha visto trionfare Mattia, gli allievi sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, ma, non sono esenti di eventi e apparizioni pubbliche: infatti, in questi giorno è possibile vederli riuniti in alcune occasioni, per promuovere il loro lavoro e il loro talento. In una di questi momenti, i fan di Amici hanno rivisto insieme Mattia e Maddalena e non hanno potuto fare a meno di sperare in un ritorno di fiamma. La loro storia è iniziata nella scuola, ma dopo diverse incomprensioni, si è chiusa poco prima di Natale, per volere dell'allieva di Emaneul Lo.

Maddalena, infatti, ha chiesto al latinista di aver più spazio e di potersi concentrare al meglio sul suo percorso nella scuola: per Mattia è stato un duro colpo e in diversi momenti ha confessato che per lui è stato molto difficile vivere h24 con la ballerina, sapendo però che la loro storia era finita. Mattia non hai mai nascosto di voler restare amico con Maddalena e, nonostante la ballerina fosse molto schiva con lui, ha sempre dimostrato nei suoi confronti affetto e stima.

Anche dopo la litigata avvenuta a causa di alcuni commenti negativi detti da Benedetta Vari e da Svevi sul ballerino, Mattia ha cercato comunque di non manifestare la sua rabbia. Dopo la sua vittoria nel talent, Maddalena ha dichiarato in un'intervista di avergli scritto, ma di non aver ricevuto ancora risposta. Ma, ora che stanno trascorrendo del tempo insieme, potrebbe esserci spazio per un ritorno di fiamma? I fan vorrebbero che questa eventualità si avverasse, ma al momento non sembra ci siano abbastanza informazioni per poter affermare che tra i due ci sia più di un'amicizia.

