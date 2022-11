Amici 22, Piccolo G. e Federica sono in crisi? il video mostra il gelo tra i due

Gossip TV

Nella scuola di Amici sono una delle coppie nate recentemente all'interno del programma. Stiamo parlando di Federica e Piccolo G. Durante il daytime è stato mostrato un certo gelo tra loro. C'è aria di crisi? Vediamo cosa è successo.

Nonostante sia una coppia molto recente, quella formata da Piccolo G. e Federica, è anche una molto amata dai fan. Tuttavia, nel daytime di oggi, 24 novembre, la coppia sembrava passare un momento non molto felice e si poteva cogliere un certo gelo tra i due. C'è una crisi in arrivo?

Federica a Piccolo G:"Hai deciso che non vuoi parlarmi di nuovo?"

Piccolo G. e Federica sono una delle ultime coppie nate nel programma e il percorso che li ha portati ad ammettere di provare qualcosa l'uno per l'altra è stato abbastanza tortuoso. Perciò, vedere un certo gelo tra i due non è piaciuto molto ai fan.

Il primo a notare una certa freddezza in Federica è stato Aaron. Il cantante ha infatti commentato con un "Mamma mia, che freddezza che dimostri.", quando ha visto l'esternazione di affetto di Piccolo G. verso la cantante e la sua risposta piuttosto secca e gelida.

Le parole di Aaron hanno colpito nel segno, perché nel corso della puntata andata in onda, Piccolo G. si è incupito e non cercava Federica con la stessa frequenza di prima. Un comportamento anomalo per lui, tanto che la cantante ha deciso di confrontarsi con lui e chiedergli cosa gli desse fastidio:

"Quindi, tu ora hai deciso di non parlarmi più di nuovo? Così risolvi le cose che non vanno? Non ho capito perché la soluzione per te è stare zitto e ignorare i problemi."

Ma Piccolo G. le ha risposto che è il suo modo di rapportarsi alle cose, preferisce stare in silenzio e sbollire. Al contrario di lei che, a detta del cantante, quando è nervosa tende a incupirsi e dare risposte senza senso.

"Ma per te essere carino è solo darmi un bacetto? Se mi rispondi così devo valutare delle cose. Non so cosa pretendi. A me, in questi giorni, non sembra di aver fatto qualcosa che meritasse il tuo silenzio."

Ma, Piccolo G. ha deciso di chiudere la discussione, resosi conto che è il carattere della cantante che la porta a essere scostante e, a lui, in fondo, piace anche per questo:

"Abbiamo capito entrambi che, se diventerai famosa, saprai fare la diva benissimo."

