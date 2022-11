Amici 22, bacio appassionato tra due allievi della scuola. È nata una nuova coppia!

Gossip TV

Nel daytime di oggi è scattato il bacio tra due allievi della scuola. Già da qualche giorno i fan avevano notato un certo feeling tra di loro, ma ora è ufficiale. Scopriamo di chi si tratta

Nuova coppia nella scuola di Amici di Maria De Filippi: non è più solo un'ipotesi, ma una conferma. Nella scuola è nato un nuovo amore e già sta facendo parlare di sé.

Piccolo G. e Federica: baci appassionati nella casetta

Da qualche tempo, i fan del talent show di Canale 5 avevano intravisto tra due allievi un certo feeling, una nuova complicità. Dopo la rottura tra Claudia e Wax, che sembrava si stessero riavvicinando, un po' si sentiva la mancanza di una nuova coppia che riaccendesse i sogni romantici dei fan del programma. E, così, il pubblico è stato accontentato e nel daytime di oggi pomeriggio, martedì 16 novembre, è andato in onda un bacio appassionato che ha confermato la nascita di un nuovo amore nella scuola di Amici.

I protagonisti sono stati Piccolo G. e Federica: accoccolati sul letto del cantante, Federica si è fatta coraggio e ha rivelato di provare dei sentimenti per l'allievo:

"Ho sbagliato. Perché io in realtà provo delle cose ma mi comporto in un altro modo per paura."

Le sue parole fanno riferimento ad alcune situazioni passate, durante le quali Piccolo G. aveva manifestato interesse per lei, ma la ragazza, temendo di rovinare il loro rapporto, si era sempre tirata indietro. Anche la bellissima lettera che il cantante le aveva scritto era stata accolta con una certa freddezza. Un atteggiamento volto a mascherare delle insicurezze e dei dubbi leciti, ma che ora Federica ha deciso di mettere da parte.

I fan della coppia possono dirsi finalmente soddisfatti e fare il tifo per i loro beniamini, finalmente insieme.

