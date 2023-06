Amici 22, Mezkal avvistato con l'ex fidanzata di Tancredi: cosa sta succedendo?

Gossip TV

Mezkal è stato uno degli allievi di questa edizione di Amici, anche se il suo percorso nella scuola si è esaurito in breve tempo. Sembra che l'ex allievo sia stato avvistato con una nota tiktoker, ex del cantante Tancredi. Ecco cosa è successo!

Alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5, ha preso parte - anche se per breve tempo - un giovane cantante, Mezkal, scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra. Dopo la sua breve parentesi nella scuola, Mezkal, oggi, torna a far parlare di sé perché sembrerebbe avere una relazione con l'ex fidanzata di un altro ex allievo della scuola, Tancredi.

Amici 22, Mezkal avvistato con Caffellatte, ex fidanzata di Tancredi

Tancredi ha preso parte alla ventesima edizione del programma e circa sei mesi fa aveva annunciato di aver intrapreso una relazione con una cantante e tiktoker, Caffellatte, il cui vero nome è Giorgia Groccia, che è un volto e voce famigliare al pubblico di Amici per aver collaborato con un altro ex allievo, Deddy. Sembra che la storia tra Tancredi e Caffellatte sia già giunta al termine e che la cantante abbia trovato un nuovo interesse proprio in Mezkal.

Infatti i due sono apparsi insieme in alcuni scatti, pubblicati dalla titktoker sul suo profilo Instagram, corredati da una dedica che non sembra lasciare adito a dubbi:

"Spero che chiunque possa avere la fortuna di incontrare qualcuno che sia disposto a sorbirsi una quantità di commedie romantiche, piantini e crisi di nervi quanto te, ma soprattutto spero che chiunque abbia la fortuna di incontrare il proprio specchio in cui guardarsi meglio e vedersi soprattutto migliori ogni giorno."

Anche lo stesso Mezkal ha ricondiviso le foto insieme alla titktoker, contribuendo ad alimentare le voci di una relazione tra loro. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci conferme ufficiali da parte di nessuno dei diretti interessati.

