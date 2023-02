Amici 22, chi è Mezkal il nuovo allievo della scuola?

Gossip TV

Nel corso della puntata di Amici di domenica 12 febbraio, Rudy Zerbi ha ammesso un nuovo cantante: Mezkal. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lui!

La puntata di Amici di domenica 12 febbraio ha visto l'entrata in scena di un nuovo allievo, per volere del coach Rudy Zerbi: si tratta di Mezkal, entrato nella squadra con Aaron, Piccolo G e Jore e che avrebbe dovuto sostituire uno dei tre.

Amici 22, scopriamo insieme chi è Mezkal

Nel corso dell'ultimo daytime del talent di Canale 5, il nuovo cantante ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita. Zerbi lo ha scelto per sostituire uno dei suoi allievi e sempre dal daytime di ieri, sappiamo che Jore ha abbandonato il programma per motivi personali, perciò, è lui che Mezkal ha sostituito. Nel descriversi, il ragazzo si è mostrato molto timido e introverso, non dissimile perciò dal suo collega appena eliminato:

"Non sono molto estroverso, ma sono simpatico, mi piacciono le persone e parlare con gli altri, anche se non amo parlare di me. Il mio rapporto con la musica è nato a 12 anni, quando ho sentito Calling London dei The Clash. Sento di avere anche io un posto nel mondo della musica. Per tanto tempo mi sono sentito solo, sbagliato e diverso, mi sono escluso per primo, pe evitate che fossero gli altri a farlo. Da questa esperienza mi aspetto una crescita personale, ma tendo a non farmi aspettative, mi sto vivendo questa esperienza lavorando ma con tranquillità."

Mezkal ha già all'attivo alcuni singoli, è amico di Caffellatte, cantante e fidanzata di un altro volto di Amici, Tancredi.

