Amici 22, Megan Ria torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Si è concluso un percorso che..."

Le prime dichiarazioni sui social della ballerina Megan Ria dopo Amici.

La prima puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Megan Ria e del cantante NDG. A poche ore dalla sua uscita di scena, la ballerina e ormai ex allieva di Emanuel Lo è tornata sui social per fare un bilancio della sua lunga esperienza nella scuola e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto.

Megan fuori da Amici 22: le prime dichiarazioni social della ballerina

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno perso due componenti della loro squadra: NDG e Megan Ria. Proprio la ballerina è tornata sui social per fare un piccolo bilancio del suo lungo e intenso percorso nel talent show di Maria De Filippi e ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto in questi mesi:

Devo dire che descrivere questa esperienza a parole non sia proprio semplice. Penso che finché non vivi le cose sulla tua pelle non ti rendi conto di quanto siano grandi. Si è concluso un percorso che terrò nel mio cuore per tutta la vita! Una grande famiglia di nome Amici dove all’interno lavorano 24h delle persone meravigliose con la quale ho passato ben 7 lunghi mesi.. Voglio ringraziare i miei compagni che hanno fatto parte di questo lunghissimo viaggio e lo hanno reso speciale.. Ho collezionato tantissimi momenti con ognuno di voi, vi voglio un bene inspiegabile! Vi guardo da casa e vi mando tante good vibes. Grazie a tutti i professionisti con la quale ho lavorato ore ed ore in sala.. mi avete trasmesso tutto l’amore che avete per il vostro lavoro [...] Ognuno di voi è stato fondamentale. Tutte le risate, i pianti, le parole e i consigli sono tatuati dentro di me.

Grazie al mio professore Emanuel Lo che anche se in poco tempo mi ha capita e ha trovato la chiave per fare uscire la parte più vera di me. Grazie al professore Raimondo con la quale è partito tutto, hai visto subito qualcosa in me e te ne sarò grata per sempre. Grazie maestra Celentano, tutti i compiti assegnati sono state solo opportunità per migliorarmi e crescere di consapevolezza. Grazie a tutta la produzione che ha curato ogni mia esigenza e mi ha tutelato in tutto e per tutto. Grazie a te Maria, sei stata professionalmente e umanamente una spada, mi hai insegnato tanto e posso dire di essermi sentita capita dal primo sguardo. Grazie a tutte le persone che da casa mi sostenevano e mandavano amore. Grazie al mio insegnante. Grazie alla mia mamma. Da tanto tempo sognavo di studiare a New York e questa borsa di studio è l’inizio.

