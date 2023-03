Amici 22, Megan Ria e NDG fuori dal Serale: "È stato un bel viaggio"

Gossip TV

Megan Ria e NDG sono i primi allievi eliminati dal Serale di Amici 22!

La prima puntata del Serale di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Megan Ria e NDG. La ballerina e il cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Megan e NDG eliminati da Amici 22

Megan e NDG sono i due primi allievi eliminati dal Serale di Amici 22! La bella e brava ballerina ha perso al ballottaggio contro Cricca e Maddalena Svevi ed è stata costretta ad abbandonare lo studio. Un'eliminazione che ha spiazzato tutti e destabilizzato il suo fidanzato Gianmarco Petrelli, che non è riuscito a trattenere le lacrime. A consolare la ballerina ci ha pensato la conduttrice:

Io so che per te essere arrivata al Serale è una cosa importante. Uscire adesso so che ti dispiace, però so che lo spirito con cui sei entrata era quello di imparare, fare delle lezioni, di crescere, di imparare tutto quello che a casa non eri riuscita a fare. Sei cambiata tanto da quando sei entrata, non so se tu di questo ne sei consapevole.

Dopo Megan, anche NDG è stato costretto a lasciare la scuola di Amici. Il cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ricevuto l'esito del ballottaggio finale in casetta insieme a Fedeica e ai suoi compagni di scuola. A rivelare il nome del secondo eliminato della serata è stata Maria De Filippi:

Lo sapevo! Questo posto mi ha dato la forza per ricominciare. Ho riacquistato la fiducia in me stesso. Ho capito tanto qui dentro, sono cresciuto. Oggi mi sono liberato tanto, ho mostrato la parte emotiva di me e quella da show. Ho dato tutto. È stato un percorso assurdo fatto di alti e bassi continui. È stato un bel viaggio, sono fiero di me. Sono contento.

Leggi anche Ex storica allieva di Amici è in dolce attesa

Ricordiamo che con l'eliminazione di Megan e NDG, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Maddalena, Samu, Cricca, Angelina per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo; per il team Zerbi- Celentano: Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco; per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

Scopri le ultime news su Amici.