Amici 22, Megan Ria nel corpo di ballo dei concerti di Sfera Ebbasta

L'ex allieva di Amici 22, la ballerina Megan Ria è parte del corpo di ballo che affianca il rapper Sfera Ebbasta nei suoi concerti!

Megan Ria, ex allieva di Amici 22, è entrata nel corpo di ballo del rapper Sfera Ebbasta. Dopo il percorso nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per la ballerina si sono palesate diverse opportunità di lavoro e ora la vedremo accompagnare il rapper nei suoi concerti.

Amici 22, Megan Ria nel corpo di ballo di Sfera Ebbasta

Megan Ria ha preso parte alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando al Serale, ma non alla Finale del programma. Durante il percorso si è innamorata, ricambiata del collega ballerino Gianmarco Petrelli, con cui ha poi convissuto fuori dal programma. La coppia, tuttavia, dopo un anno di frequentazione sembra aver deciso di chiudere e i due ballerini hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Dal punto di vista lavorativo, Megan Ria ha preso parte sin dall'anno scorso, a diversi eventi musicali, accompagnando cantanti e kermesse canore con la sua bravura nel ballo. La più recente di queste collaborazioni l'ha portata sul palco dei concerti di Sfera Ebbasta. La ballerina, infatti, è parte del corpo di ballo che accompagna il rapper nel suo tour estivo.

Proprio Megan ha condiviso con i fan la bella notizia per questo nuovo impegno lavorativo, pubblicando una foto dopo una delle sue esibizioni, taggando il rapper e aggiungendo a corredo dello scatto, che la ritrae con ancora il trucco di scena, una breve didascalia: "first show done". Megan è apparsa anche in alcuni scatti ufficiali del coreografo del tour, che ha condiviso con i followers le foto del backstage della data di San Siro a Milano.

Amici 22, Megan Ria: dal talent a Pechino Express

Dopo la fine del programma di Amici 22, Megan ha proseguito la sua carriera di ballerina, ma non si è fatta mancare anche un'altra esperienza in tv. Insieme all'amica ed ex allieva del talent Maddalena Svevi ha deciso di partecipare a Pechino Express, affrontando sfide e pericoli del reality. Durante la sua partecipazione, lei e Maddalena hanno spesso avuto screzi con la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal.

Megan è stata anche protagonista di un episodio che ha fatto molto discutere sul web: in coppia momentaneamente con l'attore di Mare Fuori Artem Tkachuk, la ballerina si è vista trattare con estrema freddezza e nonostante provasse a instaurare un dialogo con l'attore, quest'ultimo ha continuato a mantenere le distanze e a trattarla in maniera molto distaccata. Il suo atteggiamento è parso strano ai fan, che si sono poi infuriati quando Artem ha dichiarato che aveva una compagna a casa e che non voleva che lei lo vedesse interagire con un'altra donna.

Megan era rimasta allibita a queste parole e aveva replicato ricordando all'attore che si trattava solo di collaborare per continuare il loro viaggio a Pechino Express, ma l'attore è stato irremovibile, attirandosi così le ire del web che lo ha accusato di misoginia. All'epoca, anche Gianmarco Petrelli, ancora fidanzato con la ballerina, era intervenuto per commentare la vicenda, lasciando un like a un post contro il comportamento misogino di Artem.

