Amici 22, è finita tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli? Ecco l'ultima indiscrezione!

Una delle coppie nate ad Amici 22 e formata dai ballerini Megan Ria e Gianmarco Petrelli potrebbe essersi lasciata, stando agli ultimi rumors!

Megan Ria e Gianmarco Petrelli hanno partecipato alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi e lì i due ballerini si sono innamorati l'uno dell'altra. Dopo più di un anno di relazione sembra che qualcosa si sia rotto e da alcune settimane è iniziato a circolare un insistente rumor che li vuole oramai separati. Ma è davvero finita tra i due ex allievi di Amici 22?

Amici 22, è finita tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli?

I due ballerini si sono conosciuti nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e nel giro di poco tempo si sono innamorati e hanno iniziato una storia d'amore. Nonostante qualche incomprensione e i timori di Megan, molto più matura di Gianmarco, la coppia ha proseguito il percorso nel talent sempre insieme e una volta fuori ha continuato a frequentarsi.

A Verissimo, ospite per la consueta intervista dopo la fine del programma, Megan aveva raccontato quanto l'amore per Gianmarco fosse stato una sorpresa per lei e che era felice del suo rapporto con il ballerino. I due avevano anche iniziato a convivere a Milano, in un appartamento tutto loro, e sembrava che la loro storia procedesse a gonfie vele.

Di recente, inoltre, Megan ha partecipato a Pechino Express con Maddalena Svevi ed è stata protagonista di un particolare episodio che ha fatto discutere sui social. La ballerina, infatti, era diventata momentaneamente partner di Artem Tkachuk, interprete di Pino in Mare Fuori, ma tra i due sono volati stracci, quando l'attore non ha voluto socializzare con la compagna di squadra, adducendo come motivo il rispetto verso la propria compagna a casa. Questo suo comportamento ha suscitato diverse reazioni, compresa quella del fidanzato della ballerina, l'ex allievo Gianmarco Petrelli.

Il ballerino ha infatti condiviso sui social il suo pensiero, mettendo like a video che criticavano l'atteggiamento misogino di Artem nei confronti della fidanzata. Anche la stessa Megan aveva sbottato contro l'attore ricordandogli di essere felicemente fidanzata con Gianmarco Petrelli.

Amici 22, i rumors sulla fine della storia tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli!

Questa dolce storia d'amore, tuttavia, sembra essere giunta al termine, almneo stando agli ultimi rumors che hanno iniziato a circolare sul web. Le voci su Megan Ria e Gianmarco Petrelli parlano infatti della fine del loro rapporto e pare che la storia tra i due sia finita già da un mese a questa parte.

A rivelare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, che dal suo account Instagram ha fatto sapere di aver ricevuto una segnalazione da una fan della coppia. In questa segnalazione veniva rivelato che tra Megan e Gianmarco sarebbe tutto finito e che i due ballerini avrebbero deciso di chiudere la loro storia.

Inoltre, questa fan ha svelato che la fine della relazione tra i due allievi sembra essere di dominio pubblico e che non c'è possibilità di un ritorno di fiamma:

"Si sono lasciati da più di un mese e non c’è nessuna possibilità di recupero, hanno interessi diversi”

