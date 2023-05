Amici 22, Mattia Zenzola ospite da Fiorello a Viva Rai2! rivela la verità sul presunto flirt con Benedetta Vari

Gossip TV

Il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, è stato ospite da Fiorello nel suo talk matuttino Viva Rai 2! e ha svelato se è vero il rumor che lo vede insieme a Benedetta Vari. Ecco cosa è successo.

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa con la Finale di domenica 14 maggio e la vittoria di Mattia Zenzola. Il ballerino è stato ospite questa mattina nel talk di Fiorello, Viva Rai2!, dove si è esibito in una performance insieme alla collega ed ex allieva Benedetta Vari.

Amici 22, Mattia smentisce il flirt con Benedetta Vari

La ballerina di latino è arrivata nella scuola poco prima dell'inizio del Serale, conquistando Raimondo Todaro con la sua bravura, tuttavia, il suo talento non è stato sufficiente a mandarla avanti nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Così, il corpo docenti e la stessa conduttrice, pur eliminandola come allieva dal programma, le hanno offerto una diversa opportunità: ballare come ballerina professionista e partner di Mattia, in modo da poterlo aiutare durante le esibizioni.

Così tra i due si è instaurato un bel legame, sul quale molti dei fan del programma hanno ricamato, sebbene Benedetta sia fidanzata. E, anche a distanza di qualche settimana dalla fine del talent, evidentemente anche a Fiorello sono giunte delle voci sull'intesa tra i due latinisti, tanto che, dopo averli visti esibirsi in un sensuale tango, al quale si è unito anche Biggio, ha chiesto delucidazioni ai due ballerini. Infatti, questa mattina a Viva Rai2! Mattia Zenzola è stato ospite del comico e conduttore e, come già Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ha dimostrato le sue doti in diretta tv. Ma a Fiorello interessava anche sapere se ci fosse un'effettiva intesa sentimentale tra i due latinisti, così non ha potuto fare a meno di chiedere:

"Mi dicono qui che non siete solo partner di ballo..."

Ma sia Mattia sia Benedetta hanno chiarito che non è altro che una diceria, con Zenzola che ha subito precisato:

"No, siamo soltanto buoni amici"

