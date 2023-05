Amici 22: Mattia Zenzola è il vincitore assoluto della ventiduesima edizione del talent show

Gossip TV

Il latinista Mattia Zenzola sbaraglia la concorrenza e vince Amici 22.

Si è appena conclusa la finalissima della ventiduesima edizione di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una serata davvero emozionante che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola. Secondo posto per Angelina Mango seguita da Wax e Isobel Kinnear.

Mattia Zenzola vince Amici 22

Mattia Zenzola è il vincitore assoluto di Amici 22. Ad aprire l'ultima puntata del Serale è stato il cantante e musicista Luigi Strangis, che ha portato in studio la coppa della vittoria e dedicato parole di stima e affetto ai quattro finalisti del talent show di Maria De Filippi: Wax, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear.

La prima manche ha visto sfidarsi i due ballerini in gara. Il primo allievo di Amici 22 ad andare in finalissima, e quindi il vincitore della categoria ballo, è stato Mattia Zenzola. Grandi soddisfazioni per Isobel Kinnear che ha ricevuto ben tre proposte lavorative. La seconda manche ha visto scontrarsi invece i due cantanti. Ad avere la meglio è stata Angelina Mango, che è andata allo scontro finale con l'allievo di Raimondo Todaro.

La cantante Angelina ha vinto sia il Premio della critica, del valore di 50mila euro, che il Premio delle Radio. Il Premio Tim, del valore di 30mila euro, è andato invece alla ballerina Isobel Kinnear; il Premio Oreo è stato vinto da Wax; il Premio Marlù è andato a tutti i finalisti della ventiduesima edizione del talent show di Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.