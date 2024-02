Amici 22, Mattia Zenzola mostra il suo sostegno ad Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024!

Gossip TV

Angelina Mango è tra i Big di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo e ha ricevuto il messaggio di supporto di un ex allievo di Amici 22, Mattia Zenzola!

Il Festival di Sanremo2024 è l'argomento del momento e la prima puntata, andata in onda in diretta su Rai1, ha fatto il boom di ascolti e ha regalato già tantissimi momenti di musica e di varietà. Il palco dell'Ariston si è animato con i 30 Big in gara, tra i quali ci sono anche 7 ex allievi di Amici di Maria De Filippi, come la seconda classificata della ventiduesima edizione del talent di Canale5, Angelina Mango.

Amici 22, Mattia Zenzola sostiene Angelina Mango a Sanremo 2024

La cantante si è esibita con La noia, che è già diventata una hit tra le più ascoltate delle canzoni sanremesi. I complimenti sono fioccati per Angelina Mango, che si è mossa sul palco con grande scioltezza e sicurezza, riuscendo a dar vita a una performance fantastica e ottenendo già il secondo posto nella classifica provvisoria della sala stampa.

Ma i complimenti sono arrivati anche da Mattia Zenzola, vincitore di Amici22 e grande fan di Angelina Mango, con cui ha diviso il palco del talent in occasione della finalissima. Il ballerino ed ex allievo di Raimondo Todaro ha condiviso su Instagram una storia con una delle foto uffiiciali di Angelina con l'outfit della prima serata e le ha dedicato un breve ma sentito pensiero:

"Sempre con te"

Ma anche Giulia Stabile, che con Angelina Mango ha stretto un meraviglioso rapporto di amicizia, e ha curato la coreografia del singolo Che t'o dic a fa' di Angelina, si è mostrata entusiasta della sua amica e su Instagram ha pubblicato una storia per festeggiare il suo trionfo:

"Il suo primo Sanremo, 22 anni, si è mangiata tutto!"

