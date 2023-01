Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime per le sue insicurezze in presenza di Alessandra Celentano

Gossip TV

Nel daytime di oggi martedì 10 gennaio ad Amici è andato in onda un momento di sconforto per Mattia Zenzola. Il ballerino ha chiesto alla maestra Celentano qualche consiglio e non ha potuto non rivelarle le sue insicurezze. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di Amici, andato in onda oggi, martedì 10 gennaio, Mattia Zenzola ha chiesto un incontro alla maestra Alessandra Celentano per alcuni consigli e un confronto. Tuttavia, quello che sembrava un innocuo confronto si è trasformato in uno sfogo da parte del ballerino, che ha rivelato le proprie insicurezze.

Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime davanti ad Alessandra Celentano

Mattia Zenzola ha chiesto alla coach di ballo di potersi incontrare per capire in che modo migliorarsi, soprattutto, nel look. L'insegnante è apparsa divertita e gli ha ricordato delle tante volte che sia lei sia gli altri professori gli hanno consigliato di ballare con un abbigliamento più adeguato: meno anelli, gioielli, pantaloni che evidenzino il suo fisico, anziché nasconderlo.

Il ballerino, tuttavia, ha amesso di tendere a coprirsi per una sua personale insicurezza, la stessa che anche nella precedente edizione lo spingeva a non mostrarsi a petto nudo o con un determinato taglio di capelli. Non è la prima volta che Mattia esterna le sue insicurezze, ma questa volta si è lasciato andare alle lacrime. Alessandra Celentano ha cercato di rassicurarlo, sebbene abbia tentato anche di spronarlo.

Mattia ha così ammesso:

"Ho difficoltà ad apprezzarmi per quello che sono, anche fisicamente, non mi piaccio. E questo a volte mi compromette, anche guardare la telecamera mentre ballo mi viene difficile"

L'insegnante è parsa molto sorpresa, dopotutto, Mattia è un bel ragazzo e dovrebbe essere consapevole del suo corpo e dei suoi punti di forza. Anche allenarsi senza guardarsi può essere un modo per imparare ad apprezzarsi e, soprattutto, Mattia deve imparare ad ascoltare i consigli, come quello di modificare il suo stile d'abbigliamento:

"Quando ti diciamo, sia io che Umberto, che stai male con quei pantaloni, devi ascoltarci. Anche questi anelli, via tutto, via anche quelle collane. Voglio vederti con un pantalone senza frange, senza tutti questi ghingheri che sono davvero brutti!"

Come in una versione Mediaset di Pretty Woman, la coach di ballo ha aiutato Mattia a modificare totalmente la sua immagine, anche a prezzo di qualche piccola sofferenza... come i jeans troppo stretti. Per il ballerino è stato molto difficile, tuttavia, separarsi dalla collana che indossa sempre e che gli ricorda sua nonna. Anche in questo caso Alessandra Celentano gli ha ricordato che non indossarla non significa venir meno a una promessa o a sminuire il ricordo di sua nonna.

Poi, gli ha consigliato di imparare ad apprezzarsi: "Non sei un brutto ragazzo, non hai un brutto viso, non hai il fisico di un ballerino classico, ma per il latino vai benissimo!". Chissà se Mattia riuscirà a seguire i suoi consigli...

Scopri le ultime news su Amici