Amici 22, Mattia Zenzola dopo la vittoria: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita"

I ringraziamenti di Mattia Zenzola dopo la sua vittoria ad Amici.

Mattia Zenzola vince Amici 22 e si porta a casa il montepremi finale del valore di 150mila euro! Prima di lasciare definitivamente la scuola, però, il giovane ballerino e allievo di Raimondo Todaro ci ha tenuto a ringraziare tutti, in particolar modo Maria De Filippi per averlo aiutato e supportato in questi due lunghi anni.

Le prime parole di Mattia Zenzola dopo la vittoria

L'ultima puntata del Serale di Amici 22 ha visto trionfare Mattia Zenzola. Il ballerino di latino ha battuto al televoto finale la talentuosa Angelina Mango aggiudicandosi il titolo di vincitore assoluto del talent show di Canale 5. Una bellissima gara tra i due numeri uno della categoria Danza e Canto del programma, combattuta fino all’ultimo.

Una volta alzata la coppa, il vincitore di Amici 22, visibilmente emozionato e incredulo, ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi e tutte le persone che l'hanno supportato durante la sua lunga esperienza nella scuola:

Il montepremi finale lo dividerò coi miei genitori [...] Non posso dire delle cose senno non andrei via contento. Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dentro, che sono una marea. Volevo ringraziare Benny, che mi è stata accanto durante questo serale, tutti i professionisti, Umberto e Francesca che sono stati immensi, il mio coach Raimondo, i professori e tutte le persone che hanno permesso questo. Grazie a loro ho alzato questa coppa...Grazie a tutti!

Grazie a te Maria... - ha continuato Mattia con le lacrime agli occhi - Volevo ringraziarti perché mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui che avevo 17 anni, non stavo passando un bel periodo, ho vissuto il Covid con mio padre, mi avete fatto sentire a casa e supportato. Mi avete fatto rivivere. Maria grazie davvero!

