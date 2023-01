Amici 22, Maddalena Svevi a confronto con Emanuel Lo: "C'è qualcosa che non va"

Gossip TV

Dopo la vittoria nella sfida di domenica, nella puntata di Amici, Maddalena Svevi sente che con il suo maestro Emanuel Lo le cose non sono state del tutto chiarite dopo il Capodanno Gate. Così, chiede un confronto al maestro. Ecco cosa è successo.

La ballerina Maddalena Svevi ha chiesto di incontrare il suo maestro Emanuel Lo: dopo la puntata di Amici in onda domenica, ha avvertito qualcosa di strano con lui, una mancanza di complicità che è venuta meno dopo gli eventi del Capodanno Gate. Preoccupata, ha perciò chiesto un chiarimento al suo coach.

Amici 22, Maddalena in lacrime con Emanuel Lo, la ballerina ha paura di averlo deluso

Dopo problematici eventi del Capodanno Gate, il maestro Emanuel Lo aveva chiesto di incontrare i suoi allievi e aveva fatto loro una bella ramanzina, in particolare, con Maddalena Svevi si era mostrato molto duro e l'aveva rimproverata aspramente per il suo comportamento irresponsabile. La ballerina ha così avvertito un forte distacco con il suo maestro, tanto che anche durante la puntata di domenica ha visto che Emanuel Lo non incrociava il suo sguardo nemmeno una volta, mentre ballava, né le ha dato delle correzioni, cosa che ha fatto, invece, con Samu.

Così, Maddalena ha preso coraggio e ha chiesto un incontro con Emanuel Lo. La ballerina faceva fatica a parlargli, intimorita e preoccupata, nonostante la rassicurazione del maestro:

"Ho sentito delle sensazioni strane in puntata. Non ci siamo guardati, neanche mentre ballavo. So che è dovuto a quello che è successo, ma mi fa stare male."

Emanuel Lo ha confermato le sue impressioni, ammettendo che lo ha fatto di proposito, perché voleva capire quanta forza e sicurezza Maddalena potesse dimostrare di avere nella sfida:

"Questo ci deve far riflettere sulla tua fragilità. Questa fragilità se usata bene non è una debolezza, ma un punto di forza."

La ballerina ha ammesso che non le capita mai di sbagliare e che per questo ha realizzato di aver fatto un grosso errore facendosi coinvolgere nella storia del Capodanno Gate e il suo timore è che non riuscirà mai a recuperare la sua fiducia. Questa ammissione è ciò che serve al maestro per perdonarla e incoraggiarla a riconquistare la sua fiducia, andando avanti con la danza e lo studio. Poi, quando Maddalena gli chiede se può chiamare sua mamma, visto che è tanto tempo che non la chiama, anche a causa della punizione del maestro, Emanuel Lo la sorprende ancora di più e annuncia che farà revocare la punizione di non usare i telefoni e il coprifuoco previsto per le 22.

