Amici 22, Capodanno Gate: Emanuel Lo durissimo contro Maddalena Svevi

Nel daytime di oggi, martedì 17 gennaio, Maddalena Svevi e il suo coach Emanuel Lo hanno avuto un confronto dopo gli eventi del Capodanno Gate e il professore ci è andato giù pesante. Ecco cosa è successo.

Dopo gli ultimi eventi connessi al Capodanno Gate, nella scuola di Amici si è scatenato il caos: gli allievi ritornati in casetta si devono ora confrontare, oltre che con i loro compagni, anche con i rispettivi professori, profondamente delusi. In particolare, nel daytime di oggi, martedì 17 gennaio, Emanuel Lo ha avuto un durissim confronto con la ballerina Maddalena Svevi.

Amici 22, Emanuel Lo durissimo con Maddalena Svevi: "Sei stata una delusione"

Nella puntata di ieri, i ragazzi soggetti al provvedimento della produzione e allontanati dalla casetta si sono riuniti con i rispettivi compagni. C'è stato un momento di forte tensione tra loro, dovuto anche al fatto che Wax sembrava propenso a non voler riappacificarsi con gli altri ragazzi, rimanendo sulle sue. Oltre a dover parlare tra loro, i ragazzi hanno anche affrontato i professori, tutti molto delusi, tra cui Emanuel Lo verso Maddalena Svevi e Samu. Il maestro di ballo si è detto molto deluso dall'allieva:

"Sono deluso da te, ti ho visto avere degli atteggiamenti infantili, senza senso. Ti ho visto prendere a modello degli esempi che tali non sono."

Quando la ballerina ha provato a giustificarsi, Emanuel Lo l'ha duramente zittita:" A me, ora, non mi interessa che parli, non mi interessa". Il maestro ha continuato, mettendo in dubbio la maglia della ragazza:

"Quella maglia è sempre più lontana, non so neppure se te la darò più. Io voglio vederti concentrata sull'arte e la prima cosa che chiedo è di toglierti il cellulare e poi avrai l'obbligo di rientrare in casetta per le 22.00"

Maddalena Svevi non ha osato controbattere, profondamente dispiaciuta di averlo deluso, e si limita a promettergli che gli avrebbe fatto cambiare idea con il suo atteggiamento.

