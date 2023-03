Amici 22, Linus boccia gli inediti di Federica e Cricca e su Wax rivela: "Disperazione che ricorda Blanco"

Gossip TV

Linus giudica i nuovi brani dei cantanti del Serale di Amici 22.

Nuova gara di inediti nella scuola di Amici 22. Per l’occasione, Maria De Filippi ha convocato un giudice esterno speciale. Stiamo parlando del conduttore radiofonico Linus che ha commentato i nuovi brani dei giovani cantanti arrivati al Serale e stilato una classifica.

I ragazzi di Amici 22 presentano i loro inediti: la classifica e le critiche di Linus

Nel daytime di ieri di Amici 22, Linus è stato chiamato da Maria De Filippi per giudicare gli inediti dei cantanti della scuola. Il noto conduttore radiofonico ha ascoltato i brani e poi stilato una classifica. Primo posto per Angelina Mango seguita da Piccolo G, Aaron e Wax. Ultimi posti per Cricca e Federica Andreani.

Ad aprire la gara inediti è stato Cricca con la sua "Maledetta felicità". Brano che non è riuscito a convincere Linus:

È come se fossero due canzoni attaccate insieme. Mi sembra che non la indossi tanto bene, mi sembra un vestito che ti sta un po' scomodo. Ci sono dei passaggi dove vocalmente, secondo me, sei un po' incastrato, ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto, questa canzone è metà e metà. È un po' un peccato. Secondo me è un po' un'occasione buttata via.

Stesso discorso per l'inedito di Federica, "Scivola":

A me questa canzone non piace molto. Mi sembra un po' telefonata, un po' scontata e poi non so neanche se ti permette di esprimerti. Ci sono dei passaggi che sembrano fatti apposta per metterti in difficoltà, che supererai molto presto diventando ancora più brava e espressiva. La cosa bella è che secondo me ne hai tante di voci e puoi fare tanti tipi di registri.

Per quanto riguarda invece Wax, Linus ha rivelato di avere ritrovato nel suo inedito "Grazie" la stessa disperazione di un altro giovane artista del momento. Secondo il conduttore radiofonico, il cantante di Amici 22 tenderebbe a somigliare troppo a Blanco sia nel modo di comporre che di cantare:

Sono un po' combattuto. Ci sono tante cose che mi piacciono e qualcuna che mi lascia un po' perplesso. La cosa più importante che ti devo dire è di stare attento perché tutti quanti noi, quando cominciamo a fare un lavoro, specialmente con una chiave artistica, tendiamo a rifarci anche inconsapevolmente ad alcuni modelli. Si vede che hai ascoltato molto Blanco e salta fuori quella disperazione che c'è nel modo di cantare e nel modo di comporre di Blanco. Fa perdere un po' di originalità questa somiglianza con Blanco, perché dall'altra parte tu invece sei molto originale. Devi mettere un po' più di ordine nelle cose che fai. E cercare di essere un po' più tu e un po' meno gli altri. Però non perdere questa tua voglia di essere quasi cinematografico nelle canzoni. Non è da tutti, è una cosa che secondo me ha grande valore.

