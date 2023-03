Amici 22, Wax sbugiardato da Aaron: sale la tensione in casetta tra gli allievi [VIDEO]

Gossip TV

Nella casetta di Amici la tensione comincia a salire: in seguito alla diffusione del video in cui Arisa affermava di voler proporre una sfida ad Aaron, l'allievo si è scagliato contro Wax, accusandolo di mentire per un suo tornaconto. Ecco cosa è successo.

Durante il daytime di Amici di ieri, lunedì 20 marzo, Rudy Zerbi ha lanciato un nuovo guanto di sfida all'allievo di Arisa, il cantante Wax, proponendogli la stessa sfida della settimana precedente: cantare senza scrivere barre, né tanti fronzoli o oggetti in scena. Una sfida che nuovamente la coach e Wax giudicano ingiusta e Arisa afferma che vuole contraccambiare con un altro guanto di sfida, proprio contro Aaron.

Amici 22, tensione in casetta tra Wax e Aaron: "Va******, hai capito?!"

Nel confronto tra la prof e il suo campione, Arisa arriva ad affermare che "Rudy ha paura di mandarti in sfida con Aaron, perché sa che sei temibile. Ho intenzione di lanciare un guanto di sfida, in cui Aaron e tu dovrete confrontarvi sulla scrittura delle barre". Quando però Wax era tornato in casetta e Aaron gli aveva chiesto cosa avesse detto Arisa, il cantante aveva risposto in modo molto vago, tanto che Aaron aveva cercato di insistere per sapere se avesse accettato il guanto. Wax aveva risposto in maniera brusca e si era limitato a dire che Arisa l'aveva rifiutato, senza aggiungere nulla sul guanto che lei avrebbe lanciato contro Aaron.

Nel daytime di oggi, martedì 21 marzo, Aaron e gli altri allievi hanno visto il video integrale della conversazione tra Arisa e Wax, compresa la parte in cui la coach afferma che lancerà un guanto di sfida al cantante della squadra rivale. Questa notizia sconvolge i ragazzi, perché non capiscono come mai Wax abbia voluto tenere nascosto: Aaron si dice deluso dal comportamento dell'altro cantante e decide di aspettarlo all'entrata della casetta con la busta rossa del guanto lanciato da Arisa, mostrato ai ragazzi dopo il primo video.

Gli altri allievi consigliano ad Aaron di mantenere la calma e di provare a ragionare con Wax, ma già dalle prime battute tra di loro, quest'ultimo si mette sulla difensiva e arriva a negare di sapere qualcosa del guanto che Arisa voleva lanciare:

"Lo ha detto ieri sera tardi, me lo sono dimenticato, cioè non lo so. Pensatela come ca*** volete."

Aaron prova a ragionare con lui: "Ieri sera quando ti chiedevo le cose, non mi rispondevi, ma alla fine lo sapevi." Wax però risponde come una furia:

"Oh, bro, ma che c**** vuoi da me? Vattene a fa*****! Me lo sono dimenticato, per questo non te l'ho detto. Se dici ancora 'eh, Wax, eh Wax', ti mando a f***** una seconda volta!"

Il cantante della squadra rivale continua a mantenere la calma, dichiarando che lui gliel'avrebbe detto senza problemi e che non crede a quello che Wax gli sta dicendo, anche dalle risposte che gli ha dato ieri. Wax esplode e gli urla contro: "Eh non mi credi, che ca*** me ne frega". Aaron cerca di mettere un punto alla discussione:

"Facciamo che non è successo niente, hai sbagliato, ok, però non mandarmi a quel paese. Non puoi rapportarti così nella vita con le persone. Con te non c'è mai confronto."

