Amici 22, le anticipazioni di domenica 13 novembre: rivelati i vincitori che si esibiranno a Tu Si Que Vales

Oggi, 10 novembre 2022, si è registrata la nona puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 13 novembre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Tra gli ospiti in studio ci sarà Alessandra Amoroso per presentare il suo nuovo singolo Notti blu e il nuovo tour. Sarà presente anche Giorgia per presentare Normale. Complimenti a profusione per lei da parte di Rudy Zerbi e un tenero bacio con Emanuel-Lo.

Il vincitore o la vincitrice della gara degli inediti avrà la possibilità di esibirsi live durante la finale di uno dei programmi più noti al pubblico di Canale 5: Tu Si Que Vales. Per la gara di improvvisazione avremo: Giulia Pauselli e Samuele di Amici 20 che giudicheranno Maddalena, Claudia e Ludovica. Per questa settimana non è prevista la gara cover.

Ma non solo: ci sono delle sorprese che attendono due cantanti della scuola di Maria De Filippi. Per Aaron ci sarà un videomessaggio di Irama, mentre Belen Rodriguez farà una sorpresa a Wax. I due allievi avevano parlato dei loro idoli in casetta e la produzione ha deciso di fare loro questo bellissimo regalo. Mentre Belen sarà fisicamente in studio, portata da Maria, Irama, impegnato a Miami, invierà un videomessaggio per salutare Aaron.

E ancora: Raimondo Todaro, in compagnia di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e alcuni ex allievi della scuola sono stati al concerto di Alex Wyse. Inoltre, il maestro di ballo ha portato all'allievo Mattia i saluti dell'amico Christian.

Tra i compiti assegnati agli allievi vedremo quello di Megan a inizio puntata sulle note di Sei bellissima assegnatole da Alessandra Celentano. La coreografia è dimostrata da Simone Nolasco. La ballerina, però, non lo ha superato, ma ha comunque ricevuto i complimenti dalla maestra per la crescita che sta facendo. La coreografia è stata montata da Celentano sulla base del percorso di Megan: ha descritto nella prima parte una ragazza che fa la modella, nella seconda una ragazza che capisce che non è la sua strada e vuole fare la ballerina, nella terza Megan che diventa una ballerina di alto livello. Proprio in quest’ultima parte Megan è stata un disastro, ma è riuscita a migliorare comunque diverse cose.

Niveo non ha superato la prova data da Zerbi in cui doveva cantare Un giorno in più di Irama. Le critiche del primo, unite a quelle di Lorella Cuccarini hanno fatto sì che il giovane scoppiasse a piangere e ammettesse di non capire cosa gli stesse succedendo.

Tornando alla gara di inediti, a giudicarla ci sarà un trio eccezionale composto da Bepper Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Questa giuria, dopo aver ascoltato gli inediti di tutti i cantanti in gara, decreterà vincitore Aaron.

Sarà proprio lui a esibirsi nella finale di Tu Si Que Vales davanti ai giudici, a Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez e a tutto il pubblico del programma. Questa è la classifica stilata dai giudici per la gara di inediti, la cui media è data dai voti dei tre giudici e dalle radio che ascoltavano in collegamento:

Gara inediti

Aaron 9

NDG e Federica 8++. A Federica Stash ha detto che ha una bellissima voce.

Wax 8. Michele Bravi gli ha detto che per un inedito vi sono due metri di giudizio: uno riguardante la scritta, per cui lo reputa ancora un po’ embrionale, e l’altro la presenza scenica, come porta quella canzone sul palco, e su questo Wax per Michele Bravi è 10 passi avanti a tutti

Tommy e Cricca 8-. A Tommy Michele Bravi dice di vedere nel suo brano molta malinconia e di ritrovarsi parecchio in questo mood.

Piccolo G e Ascanio 8–. A Piccolo G Vessicchio ha detto che ha una bella scrittura. Ad Ascanio, invece, Michele Bravi ha detto che la sua scrittura rispecchia la sua età e che ci sono tanti punti interessanti.

Niveo 7. Vessicchio gli ha detto che il suo inedito non gli è piaciuto particolarmente e che vi erano problemi di intonazione.

A vincere la gara di ballo, giudicata da Irma De Paola, invece, è stato Gianmarco, che danzerà nella finale di Tu Si Que Vales sulle note della canzone di Aaron Di seguito vi riportiamo la classifica della gara di ballo:

Gara ballo

Gianmarco 9.5 che ha ballato una coreografia di modern contaminato sulle note di Hey Hey. La coreografia è stata dimostrata da Giulia

Samu 9 ha ballato una coreografia sia moderna che hip hop sulle note di Beautiful Monster

Ludovica 8.5 balla un pezzo hip hop. Irma le riconosce molta rabbia e le dice di lavorare sulla parte bassa del corpo perché anche quando deve fare passi che richiedono meno il basso lei tende sempre a piegarsi in giù.

Maddalena 8 + ha ballato Wrecking Ball di Miley Cyrus. Irma le ha detto che è molto brava e che danza anche con i capelli. Maddalena ha però detto che la coreografia l’aveva messa in difficoltà, ma la giudice ha detto che se tali difficoltà avevano portato a quel risultato era sicuramente qualcosa di ottimo.

Claudia 6.5. Ha ballato sulle note di Come tu mi vuoi. Secondo il giudice le mancava qualcosa, non era convinta.

Ramon 6 – ultimo. La sua coreografia è stata dimostrata da Umberto. Il “fritto misto” così come lo ha definito la Celentano, non è uscito bene.

Mattia ha ballato un passo a due con Francesca Tocca (con plexiglass) sulle note di Umbrella. Pantaloni orrendi. Irma gli ha detto: “Ti chiamo quando piove?”

Samuel 8-. Ha ballato Sei nell’aria. Irma gli dice che gli ricorda Daniele Sibilli.

Megan 8 – Ha ballato un remix di Tribale su due cubi. Irma le ha detto di essere molto coinvolgente e che le era venuta voglia di andare a ballare con lei.

Rita 7. Ha fatto una coreografia sulle punte. Irma le ha detto che è brava, ma che ha ancora delle finestre chiuse che deve aprire.

Chissà cosa ne penserà Raimondo Todaro di questa vittoria. Per saperlo, non ci resta che aspettare domenica 13 novembre.

