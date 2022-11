Amici 22 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Ecco le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 13 novembre 2022 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio ci sarà Alessandra Amoroso, che presenterà il suo nuovo singolo Notti blu e annuncerà le date del suo prossimo tour, i cantanti Giorgia, Michele Bravi e tanti altri.

La nuova puntata di Amici 22

La nuova puntata di Amici andrà in onda oggi e sarà ricca di emozioni e di sorprese. Maria De Filippi farà contenti due cantanti della scuola: Aaron riceverà un videomessaggio da parte di Irama, mentre Wax riceverà una sorpresa in studio da parte della bella Belen Rodriguez. Spazio poi alla tanto attesa gara inediti che verrà giudicata da Giorgia, Stash e Peppe Vessicchio. Ad avere la meglio sarà Aaron, che avrà la possibilità di esibirsi live durante la finale di Tu Si Que Vales.

Per quanto riguarda, invece, la gara di improvvisazione, i ballerini verranno giudicati in studio dalla ballerina professionista Giulia Pauselli e Samuele, ex amatissimo allievo della ventesima edizione di Amici. Puntata difficile per Niveo che, oltre alle critiche della sua insegnante, non riuscirà a superare neanche la prova data da Rudy Zerbi.

Megan eseguirà il compito assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano, ma con scarsi risultati. A vincere la gara di ballo, giudicata da Irma De Paola, sarà invece Gianmarco. Il ballerino danzerà nella finale di Tu Si Que Vales sulle note della canzone di Aaron. L'appuntamento con Amici è per oggi, domenica 13 novembre alle 14 su Canale 5.

