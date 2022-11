Amici 22, Alessandra Celentano critica Claudia: "Mi ricordi una biscia incontrollata, a tratti invasata"

Gossip TV

La ballerina Claudia si confronta con Todaro dopo il compito ricevuto dalla maestra Celentano ad Amici.

Claudia Bentrovato è finita nel mirino della maestra Alessandra Celentano. Il nuovo compito assegnato alla ballerina, in vista della nuova puntata del talent show, ha provocato la reazione di Raimondo Todaro che ha chiesto di incontrare la sua allieva.

La ballerina Claudia nel mirino di Alessandra Celentano ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Claudia Bentrovato ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano e una lettera di accompagnamento piena di critiche. Delusa e amareggiata, la ballerina ha poi raggiunto Raimondo Todaro in sala prove per parlare e cercare di capire come affrontare il compito:

Ho aspettato un pò di tempo prima di assegnarti un compito perché volevo essere sicura delle mie prime impressioni sul tuo modo di ballare. Alla sfida di ingresso non mi sei piaciuta per niente, ti ho trovata senza nervo, moscia, con gli stessi movimenti ripetuti all’infinito in tutte le coreografie, con un movimento particolare ma che a me non piace. [...] Come ti ho detto mi ricordi una biscia incontrollata, a tratti invasata, un esempio pratico per farti capire ciò che mi trasmetti. Nel corso del tempo il mio giudizio non è cambiato. Ti trovo insipida, non mi piace come balli e sei spesso cupa...

La Celentano ha poi continuato lanciando una frecciata a Todaro:

Sei entrata, a detta di Raimondo, con la nomea della super interpretativa e ballerina pazzesca... a tal punto da farti entrare pur avendo perso la sfida. Con questo compito cerco di agevolarti. La difficoltà sta proprio nel vedere una ballerina diversa pur facendo uno stile adatto a te. Sembra un controsenso, ma non lo è.

Affermazioni che non sono piaciute al professore di ballo di Amici e alla diretta interessata, che ci ha tenuto a ribadire il suo pensiero sulla danza:

Questo non lo accetto, perché quando ballo io veramente ci metto tutta me stessa. Perché per me la tecnica è importante tanto quanto mandare un messaggio, se c'è da dire qualcosa...

