Amici 22 in onda oggi la nuova puntata su Canale 5: arriva la prima eliminazione e nuovi scontri in studio

Cresce l'attesa per la nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 30 ottobre 2022 su Canale 5. Ospiti in studio Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi, che presenterà il suo ultimo singolo.

La nuova puntata di Amici 22 in onda oggi: ospiti e anticipazioni

Oggi, domenica 30 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 22. Ospiti d'eccezione in studio Garrison, Tommaso Paradiso e Marcello Sacchetta, che giudicheranno le gare tra i ragazzi della scuola, e Giordana Angi, che invece presenterà il suo ultimo singolo. Buone notizie per Wax, che riceverà tanti complimenti da parte di tutti, compreso Rudy Zerbi.

Spazio poi alla famosa sfida di Gianmarco. Il ballerino eseguirà il compito assegnato in settimana da Raimondo Todaro che, non contento, lo manderà in sfida immediata contro Christian. Non mancheranno gli scontri in studio tra il professore di latino e la maestra Alessandra Celentano. Stando alle anticipazioni e indiscrezioni riportate da Isa e Chia, ci saranno ben due eliminazioni.

Si parlerà infine delle coppie nate nella scuola. Dopo Nievo e Rita, Mattia e Maddalena, pare che sia scoppiata la scintilla anche tra Gianmarco e Megan, Wax e Claudia. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per oggi, domenica 30 ottobre, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

