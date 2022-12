Amici 22, Gianmarco Petrelli e Megan Ria in crisi: "Non c'è più quella connessione di sguardi, ho bisogno di tempo"

Gossip TV

Gianmarco Petrelli e Megan Ria sempre più distanti ad Amici.

Aria di crisi nella scuola di Amici tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. I due amati e seguiti ballerini della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per portare avanti la loro storia d'amore e la convivenza forzata non sembra essere d'aiuto.

Il confronto ad Amici tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria

Nuove incomprensioni tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Nel daytime di ieri di Amici 22, infatti, se l'allieva di Raimondo Todaro si è confrontata con Federica Andreani riguardo la sua storia d'amore, il ballerino di Alessandra Celentano ha rivelato tutti i suoi dubbi e incertezze ai suoi compagni di scuola:

Abbiamo perso un pochino di pepe, poi la routine impostata così uccide certe cose. Non so se era un momento bello che abbiamo voluto condividere e adesso sta terminando o ci sono delle distrazioni o non lo so…Non lo riesco a capire...

Il comportamento freddo di Gianmarco ha provocato la reazione di Megan, che ha cercato in tutti i modi di avere un confronto. A quel punto, il ballerino ha deciso di aprirsi e spiegare alla giovane allieva i reali motivi del suo allontanamento:

Non capisco la situazione, quindi a volte si, a volte no, è sempre il solito discorso. Io non mi ritrovo, non riesco. O è si o no [...] Se della roba c’è, c’è. In questo momento non sono in grado di affrontare questa conversazione e ho bisogno di tempo. Perché non posso svegliarmi la mattina e capire "Megan oggi come va? Le va o non le va? C’è o non c’è?" Ed è quello che un po’ sta succedendo, non c’è più quella connessione di sguardi, quel bisogno di cercarsi in casa.

