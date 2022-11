Amici 22, 3 allievi a rischio eliminazione a causa della decisione di Emanuel Lo

Gossip TV

Nel daytime di oggi venerdì 25 novembre, tre allievi sono a rischio eliminazione, dato che l'insegnante Emanuel Lo ha chiesto un casting speciale. Ecco cosa è successo.

Un daytimepiuttosto turbolento quello andato in onda oggi venerdì 25 novembre. La categoria degli allievi è stata avvisata da Maria De Filippi che uno degli insegnanti ha chiesto un casting speciale, per eventualmente sostituire uno dei titolari.

La decisione di Emanuel Lo mette a rischio tre allievi

Emanuel Lo ha fatto richiesta per un casting speciale, evidentemente, con l'obiettivo di sostituire uno degli allievi titolari con qualcuno di nuovo. A essere a rischio sono, perciò, i tre allievi che fanno parte della sua squadra: Samu, Megan e Ludovica. Quest'ultima, in particolare, sente che potrebbe toccare a lei questa volta uscire, visto anche che il compito datole da Alessandra Celentano non è stato superato.

Samu le ricorda che tende a buttarsi troppo giù e che deve reagire, perché nel percorso all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi non c'è tempo per abbattersi. La conduttrice rivela anche ai ragazzi che una delle ballerine che potrebbe prendere il loro posto è una vecchia conoscenza della classe. Si tratta di Claudia, l'ex fidanzata di Gianmarco.

I ragazzi restano senza parole alla notizia, soprattutto, perché sanno quanto Claudia sia brava.Tuttavia, nulla è deciso e molto dipenderà anche dai voti che gli allievi prenderanno durante le successive gare di ballo. Poi, nelle anticipazioni di domenica 27 novembre, non si fa cenno alla decisione di Emanuel Lo di sostituire uno dei suoi allievi, anche perché la puntata si concentrerà molto sul provvedimento disciplinare preso da Maria De Filippi contro la classe.

