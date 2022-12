Amici 22, tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi la storia è giunta al capolinea? L'ultimo confronto non lascia alcun dubbio

Gossip TV

Nel daytime andato in onda oggi, martedì 13 dicembre, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno avuto l'ennesimo confronto, forse, l'ultimo. Vediamo cos'è successo.

Durante il daytime di Amici di oggi, martedì 13 dicembre, Mattia Zenzola ha chiesto a Maddalena Svevi, con cui ha formato un legame speciale, un ulteriore confronto. Sono, ormai, settimane, che la coppia non riesce a trovare un punto d'incontro e potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio per sempre.

Amici 22, Mattia Zenzola a Maddalena Svevi: "Qualunque cosa sia, dilla..."

Le prime avvisaglie di burrasca si sono presentate già durante la polemica del provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi: le tensioni e l'ansia di una possibile eliminazione aveva allontanato i due ballerini, ma Mattia aveva cercato un confronto con Maddalena, sebbene con scarsi risultati. La ragazza ha un carattere forte e indipendente, non desidera stare con lui a favore delle telecamere, ma perché ha un reale interesse nei suoi confronti, anche se non lo mostra moltissimo. Da parte sua, Mattia è alla sua prima storia seria, per sua stessa ammissione non ha mai provato qualcosa di simile prima.

Il ballerino è, tuttavia consapevole che non possono continuare a raggiungere un impasse e poi bloccarsi lì, senza proseguire o tornare indietro. Perciò, seppur a malincuore, ha deciso di chiedere a Maddalena cosa pensasse della loro storia: "Non sei più nella coppia, non siamo più una coppia". La ballerina ha fatto fatica a esprimere ciò che sentiva, perché ha per lui dei sentimenti forti, eppure, c'è qualcosa che ormai è svanita:" Quando stai insieme a una persona, è perché ti dà qualcosa in più che non hai. Prima sentivo che era così tra di noi, ma ora, sento che si è rotto qualcosa, siamo su due mondi diversi. Non volevo parlartene, perché so quanto è difficile questo momento per te. Ma ho bisogno di stare da sola, senza alcuna influenza di tipo sentimentale"

Il ballerino è parso risentito, perché avrebbe preferito maggior chiarezza da lei ma Maddalena gli ha spiegato che non voleva ferirlo, ma sente che questo ad Amici deve essere il suo percorso, non uno di coppia. Ha però espresso l'interesse di provarci al di fuori di Amici: "Qui è più difficile, forse anche perché siamo piccoli". Fino a questo momento entrambi hanno seguito i loro sentimenti, ma, soprattutto, Maddalena sente il bisogno di proseguire tutto questo da sola.

Poi, sorprendendolo, gli chiede: "Non voglio perderti, vorrei continuare a essere una delle tue persone speciali qui, perché per me lo sei". Mattia non ha potuto non mostrarsi risentito da questa richiesta, non perché non volesse, ma perché è sicuramente una richiesta difficile per lui, dato che è alla sua prima storia importante. I due ballerini hanno ormai capito che separarsi è la scelta migliore, ma la consapevolezza non rende meno doloroso l'addio e si lasciano andare a un lungo abbraccio, nascondendo gli occhi pieni di lacrime dalle telecamere.

"Non so come farò - confessa, infine, Mattia Zenzola - ma so che devo provarci. Nonstante tutto, è stato bellissimo per me".

Scopri le ultime news su Amici