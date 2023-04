Amici 22, Francesca Tocca si esibisce e mette a tacere le voci sulla gravidanza: ecco perché non ballava da tempo

Gossip TV

Nel corso delle precedenti puntate del Serale di Amici, Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro e ballerina professionista del talent, non si è mai esibita, facendo circolare voci di una presunta gravidanza. Ma ci ha pensato la diretta interessata a svelare il vero motivo per cui non si esibiva. Vediamo insieme cosa ha detto.

Durante le precedenti puntate del Serale di Amici, i fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno notato che Francesca Tocca, la ballerina professionista e moglie di Raimondo Todaro, non si è mai esibita durante la puntata, mentre gli scorsi anni ha affiancato i ballerini e gli allievi nelle loro performance. Subito, si è pensato che la ballerina fosse in dolce attesa e nonostante lei stessa abbia pubblicato diverse stories su Instagram in cui smentiva categoricamente le indiscrezioni, queste hanno continuato a diffondersi, finché nella quarta puntata del Serale, andato in onda sabato 8 aprile, Francesca Tocca si è esibita con il marito e ha poi rivelato il motivo per cui non si era mai esibita fino a questo momento.

Amici 22, Francesca Tocca svela il motivo dietro la sua assenza sul palco del talent

Durante il guanto di sfida tra i professori, quando è arrivato il momento della squadra di Todaro e Arisa, il maestro di ballo si è esibito con la moglie, Francesca Tocca, sulle note di La notte, cantata dalla sua autrice. Alla fine dell'esibizione, la conduttrice Maria De Filippi ha voluto parlare con Tocca, complimentandosi con lei:

"Volevo dirti che sono felice di vederti ballare. Sei sempre bravissima!"

Anche il marito ha condiviso un messaggio dolcissimo per la sua compagna di vita e di ballo, affermando che quella vissuta è stata "Una di quelle serate che non dimenticherai mai [...]Grazie alla mia metà Francesca Tocca dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di prove come si deve e condividere con te il palco è stata un'emozione indescrivibile". Il vero motivo per cui Tocca non ballava dipendeva da un grave infortunio subito lo scorso ottobre. Uno stop che è stato necessario dato da una frattura al piede e che ha visto la ballerina dover effettuare una lunga riabilitazione, prima di poter tornare sul palco.

