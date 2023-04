Amici 22, la lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi è stata tagliata: svelati motivi e retroscena

Gossip TV

La quarta puntata del Serale di Amici è stata caratterizzata da una lunga lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi che si è poi estesa anche ad altri professori del talent. Ma la litigata è stata tagliata, scatenando il fastidio dei fan. Vediamo insieme quali motivi hanno spinto la produzione a questa scelta.

Ad Amici non mancano discussioni e polemiche tra i prof: basti pensare ai teatrini tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano o a quelli tra Rudy Zerbi e Arisa e di solito il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi li mostra tutti senza alcun problema. Tuttavia, nella quarta puntata del Serale, la produzione ha deciso di tagliare una lunga e accesa discussione tra due prof: Todaro e Zerbi.

Amici 22, lite tagliata tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi: per quale motivo

Le prime rivelazioni sulla famosa lite tagliata sono state date dalle anticipazioni di chi ha seguito la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici: la discussione sarebbe nata in seguito alla nomina al ballottaggio finale di Angelina Mango, che avrebbe scatenato il fastidio di Todaro: il maestro di ballo, infatti, dato che è stato Zerbi a nominare la cantante, ha chiesto spiegazioni al collega, dato che avrebbe avuto più senso schierare Cricca per la gara. Zerbi ha risposto che si trattava di una strategia la sua, ma la risposta non ha soddisfatto Todaro, il quale ha sbottato:

"Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c'è gente qui più scarsa, quindi, stasera saluto uno dei miei"

Le parole di Todaro avrebbero infastidito la stessa conduttrice, tanto che Maria De Filippi avrebbe chiesto stizzita al maestro perché allora stavano perdendo tutti tempo così, dato che per Todaro a vincere sarebbe stata Angelina: il maestro poteva consegnarle la coppa personalmente. Tuttavia, di questa discussione durante la puntata non c'è stata traccia, un taglio netto nella post-produzione che ha fatto infuriare il pubblico. Dietro questa scelta ci sarebbe, molto probabilmente, proprio la volontà di De Filippi di non esacerbare troppo gli animi del pubblico, perché sicuramente ci sarebbero stati schieramenti e polemiche a non finire per questa nuova discussione.

