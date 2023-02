Amici 22, ex professore si scaglia contro il talent: "Passano messaggi sbagliati!"

Gossip TV

L'ex professore Luca Jurman ha detto ancora la sua sul talent di Amici, insistendo sui messaggi totalmente sbagliati che si ostinano a far passare. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Luca Jurman, ex professore di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato a scagliarsi contro il programma. Per l'ex professore, infatti, ancora una volta sono passati dei messaggi sbagliati per quanto riguarda alcune affermazioni di uno dei giudici della puntata del 12 febbraio.

Amici 22, Luca Jurman contro il programma

Durante la gara di canto estemporanea ad Amici, uno dei giudici, Charlie Rapino, nel giudicare le performance di Federica, Aaron e Angelina, esibitisi in Let It Be dei Beatles, avrebbe affermato che:

"I grandi non provano, Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove. David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava...I grandi non provano, sanno quello che fanno. Una cosa è imparare, un'altra provare. E dato che questa è una canzone già imparata, voi dovreste essere, a questo punto della storia, capaci di poterla improvvisare."

Secondo Jurman, che già aveva scagliato una pesante accusa contro gli allievi del talent, che secondo lui cantano in playback, ha ripreso le parole di Rapino e ha deciso di ribattera, non trovandosi per nulla d'accordo. Così, su TikTok, dove ha un certo numero di followers, ha dichiarato:

"Vi sembra normale dire in tv che i grandi non provano? Non solo non è educativo, ma non è vero, anzi! Domenica ad Amici c'è stata una gara estemporanea, una prova di improvvisazione su una canzone famosa. Lasciamo perdere il discorso improvvisazione. Ma la cosa allucinante è stata l'affermazione di Charlie Rapino. Charlie, ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista e Gaye non usciva dagli studi per intere giornate. Insomma, una str****** bella e buona. E poi, Maria...che per anni ha visto gli ospiti fare le prove e non ha detto nulla. Tutti i grandi artisti fanno prove, con meticolosità a volte maniacale. Come si fa a dire certe cavolate?"

