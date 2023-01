Amici 22, Capodanno e quell'evento che ha portato Maria De Filippi a infuriarsi contro gli allievi

Gossip TV

Dalle anticipazioni sulla prossima puntata di Amici, sappiamo che alcuni degli allievi sono nei guai a causa di una situazione avvenuta la notte di Capodanno e che ha fatto andare su tutte le furie anche Maria De Filippi. Cos'è successo? Vediamolo insieme.

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi della puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio sappiamo che un grave evento ha sconvolto gli equilibri della scuola e ha portato all'eliminazione di un allievo. Ma che cosa sarà successo?

Amici 22, cos'è successo la notte di Capodanno?

Secondo alcuni rumors diffusi da Amici News, sembra che un evento abbastanza grave si sia verificato nella notte di Capodanno e di cui la produzione è venuta a conoscenza il 6 gennaio, quindi, dopo la registrazione avvenuta in 4 gennaio. Dalle anticipazioni sappiamo che Tommy Dali sarà eliminato da Rudy Zerbi proprio a causa di questo grave evento e che come lui anche altri 5 allievi: Maddalena, Wax, Valeria, NDG e Samu avranno delle conseguenze.

La conduttrice Maria De Filippi si è detta furiosa e ha rifiutato di mostrare un video - visionato privatamente dai professori - che mostrava cosa era successo, per rispetto verso il pubblico e i professori. Con queste poche informazioni, il web si è scatenato e tutti si sono chiesti cosa sia successo per portare a questa situazione. A quanto pare, si è diffusa e sembra sia stata confermata l'ipotesi della noce moscata. Da alcuni tweet è emerso che i ragazzi avrebbero sniffato la spezia che se usata in dosi eccessive provocherebbe allucinazione, febbre, vomito.

Una notizia che sembra sia stata confermata anche perché alcuni dei ragazzi non sono stati bene e sarebbe in linea con la decisione di non mostrare il video incriminato. Nel frattempo si moltiplicano le visualizzazioni dei video di Capodanno pubblicati dagli allievi della scuola sui rispettivi canali social, nella speranza di scorgere un indizio.

