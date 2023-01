Amici 22, le anticipazioni di domenica 15 gennaio 2023: un inaspettato ritorno!

Gossip TV

Oggi, mercoledì 11 gennaio, si è registrata la decima puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 15 gennaio prossima.

Amici 22, Anticipazioni: Cricca ritorna nella scuola, Tommy Dali eliminato

Dalle Anticipazioni di SuperGuidaTv sappiamo che nella nuova puntata di Amici tra gli ospiti ci sarà un ex volto del programma, giunto in studio per presentare il suo singolo: si tratta di Deddy. A giudicare la gara di ballo ci saranno Irma di Paola e Garrison Rochelle.

Anche un'eliminazione importante nel talent di Canale5: a quanto pare a lasciare la scuola sarà Tommy Dali a causa di gravi comportamenti. Sembra, infatti, che nella notte di Capodanno sia successo un evento piuttosto grave e di cui la produzione è venuta a conoscenza solo il 6 gennaio, quindi, dopo la registrazione della puntata avvenuta il 4. A inizio puntata i banchi vuoti sono quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. La conduttrice Maria De Filippi ha rivelato che i professori hanno visionato quello che è successo in privato, ma non sarà mostrato nulla anche per rispetto del pubblico e dei ragazzi.

Rudy Zerbi, data la situazione, ha deciso di eliminare Tommy Dali, mentre Lorella Cuccarini ha mandato in sfida Valeria, anche se inizialmente voleva sostituirla. La sorpresa dei fan del programma è che a sfidare Valeria sarà Cricca, il quale risulterà vincitore e rientrerà nella scuola. Questo è un evento senza precedenti, perché il cantante non sarebbe potuto rientrare, avendo avuto un giudizio da un prof. esterno, però a causa di questo grave evento, avvenuto prima della scorsa puntata, c'è stata la possibilità di accettarlo come sfidante.

Oltre a Cricca, anche Maddalena, NDG e Wax vincono le rispettive sfide. Samuel, invece, affronta un ballerino di hip hop molto bravo di nome Paki e la loro sfida viene giudicata da Bernabini. Quest'ultima però preferisce non pronunciarsi e rimanda la sfida alla settimana prossima. I vari vincitori delle sfide, tuttavia, non potranno fare rientro nella scuola, ma andranno in casetta. Altro ritorno è stato quello di Rita a cui viene assegnata la borsa di studio da parte del New York Jersey Ballet.

Qui di seguito le classifiche della gara di canto:

Angelina canta il suo inedito ovvero Voglia di vivere

Jore

Federica

Aaron

Niveo

Piccolo G (ultimo) canta Acquario

Mentre per il ballo a trionfare è stata Isobel, qui di seguito la classifica completa:

Isobel ha ballato sulle note di I wanna dance with somebody. La Celentano non la manda al Serale perché vuole che faccia lo stesso percorso degli altri ragazzi.

Megan ha ballato sulle note di Jerusalema

Gianmarco

Samuel

Mattia e Vanessa

Eleonora

Per Mattia Zenzola, l'insegnante Celentano ha speso parole di elogio per il suo impegno, anche se non ha superato la prova. Il compito affidato a Samuel non è stato sufficiente per Alessandra Celentano, la quale ha ricordato al ballerino che è ancora a rischio per l'eliminazione.

Amici di Maria De Filippi vi aspetta domenica 15 gennaio dalle ore 14.00 su Canale5.

