Amici 22, Arisa si lascia andare a un lungo sfogo: "Non mi sento più all'altezza"

Gossip TV

Nel corso della puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi, Arisa si è lasciata andare a un lungo sfogo, a causa di dubbi e preoccupazioni, compresa una confessione su Amadeus e Sanremo. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 12 febbraio, Arisa si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha rivelato un dettaglio su Sanremo e su Amadeus.

Amici 22, Arisa in lacrime durante la puntata

Oggi, la coach si sarebbe dovuta esibire con Angelina e Federica sulle note di Let it be dei Beatles, ma è sembrata molto riluttante, tanto che Maria De Filippi ha dovuto chiederle come mai mostrasse questa reticenza. La cantante ha ammesso di non sentirsi più all'altezza di esibirsi e che la sua carriera le sembra sia giunta a un punto morto:

"Mi sento sopravvalutata, non mi sento all'altezza. Sento di essere stata fortunata e basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo."

Una confessione che ha lasciato molti stupiti, ma che ha visto i suoi colleghi mobilitarsi per consolarla: Lorella Cuccarini l'ha abbracciata affettuosamente, mentre Rudy Zerbi ha commentato che la partecipazione o meno a Sanremo non determina la bravura di un artista:

"Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? Vabbè, 'sti c****!"

Un'affermazione perfettamente condivisibile e che ha scatenato l'applauso del pubblico in studio. In questa settimana, la cantante si è esibita a Sanremo con Gianluca Grignani - che le ha fatto una proposta di matrimonio - nella serata dei duetti, ma viene da un periodo sicuramente molto stressante, nel quale ha dovuto scontrarsi con alcuni allievi, come Cricca a causa di un compito che gli aveva assegnato.