Sanremo 2023, Gianluca Grignani e l'inaspettata proposta di matrimonio ad Arisa!

Gossip TV

Nella serata dei duetti di Sanremo, Gianluca Grignani e Arisa si sono esibiti insieme in una divertente e caotica esibizione di Destinazione Paradiso. Durante l'intervista a Radio Rai 2, il cantante ha espresso la sua ammirazione per la collega...e le ha fatto la proposta! Vediamo insieme cosa è successo e cosa ha detto Arisa.

Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023 si sono esibiti Gianluca Grignani e Arisa in un'arrangiamento di Destinazione Paradiso, nella quale non sono mancate sbavature, ma che è stata accolta e applaudita per la spontaneità dei due artisti.

Sanremo 2023, Gianluca Grignani e la proposta di matrimonio ad Arisa

Dopo l'esibizione, intervistati da Ema Stokholma per Radio Rai 2, i due cantanti hanno raccontato le loro impressioni e Grignani ha deciso di fare una proposta di matrimonio alla sua collega:

"Io credo che lei è, lei è la cosa, ho detto delle cose vere che pensavo. Quando l'ho incontrata, ho detto era strana, dicevo fammi finire, ma l'Arisa che è dentro è questa qua, però partita con me non lo so perché. E poi, dopo ogni secondo che passava, fino all'ultimo minuto che l'ho vista. Mi ha lasciato senza fiato, cioè. Se non è eclettica, non è in grado. Arisa è stata meglio di me, non è facile starmi dietro, perché tendo a improvvisare...Mi vuoi sposare?"

Una proposta inattesa, ma davanti alla quale Arisa non si è più di tanto scomposta, al contrario della speaker radiofonica. La cantante ha ignorato totalmente la proposta, probabilmente per l'imbarazzo e si è limitata a commentare:

"Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa."

Dopo i Coma Cose, se speravamo in un altro colpo di scena con nozze al seguito, purtroppo, resteremo delusi.