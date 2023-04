Amici 22, Anticipazioni quinta puntata Serale: gli ospiti e l'eliminato della serata

Gossip TV

Francesco Cicchella e Clara della serie ‘Mare Fuori’ ospiti del nuovo appuntamento del Serale di Amici 22.

Oggi, giovedì 13 aprile 2023, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio il comico Francesco Cicchella e Clara della fortunata serie ‘Mare Fuori’ che sarà premiata con il disco d’oro per il brano Origami all’alba.

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 22

Dopo l'uscita del ballerino Alessio Cavaliere, chi sarà costretto a lasciare la scuola di Amici? Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, anche questa settimana ci sarà solo un'eliminazione. La quinta puntata del Serale si apre con la sfida tra il team CuccaLo e la squadra capitanata dai Zerbi-Cele. La prima manche viene vinta da quest'ultimi e al ballottaggio finiscono Angelina e Cricca. Il primo eliminato provvisorio è il cantante.

Seconda manche: Rudy Zerbi e la maestra Celentano sfidano nuovamente il team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Vincono i CuccaLo e Ramon finisce a rischio eliminazione. Terza e ultima manche: Lorella ed Emanuel sfidano i TodArisa, che perdono. Federica Andreani è la terza eliminata provvisoria. Isobel si aggiudica la prova Tim.

Leggi anche La scelta inaspettata di Wax

Al ballottaggio finale finiscono quindi Cricca, Federica e Ramon. Cricca viene salvato per primo. Il nome dell'allievo eliminato, però, lo scopriremo solo alla fine della messa in onda della quinta puntata del Serale. Ad annunciarlo ai ragazzi in casetta sarà come sempre la conduttrice Maria De Filippi. Amici vi aspetta sabato 15 aprile in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.