Amici 22, Wax comunica la sua decisione ad Arisa: "Rispetto la tua posizione e mi dispiace dirti questo"

Wax in crisi ad Amici per il guanto di sfida lanciato da Arisa al suo allievo e Angelina.

In vista della quinta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 15 aprile 2023, Arisa ha deciso di lanciato un nuovo guanto che vedrà sfidarsi Wax e Angelina Mango. Guanto che, però, ha letteralmente mandato in crisi il giovane cantante, il quale ha chiesto alla sua insegnante di annullarlo.

La scelta di Wax ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22 Wax è letteralmente crollato. Il motivo? Il guanto di sfida "Canzone con dedica" lanciato da Arisa ad Angelina Mango. Guanto, in cui i due allievi dovranno scrivere delle barre sul brano Non l’hai mica capito di Vasco Rossi, che ha messo in serie difficoltà il cantante:

Hai presente il guanto che hai mandato ad Angelina? Quello sulla dedica? Ecco, in questi tre giorni io ci ho lavorato tanto su questo guanto. Tutto il giorno, tutti i giorni. Mi ha occupato tanto tempo e ho cercato di spremere le meningi per scriverci qualcosa di molto carino. Ma non riesco a farlo. E’ come se avessi un blocco. Volevo chiederti se fosse possibile non fare questo guanto. Non riesco a scrivere una parte profonda. Io non riesco a scriverci un c*zzo…è da tre giorni che provo a scrivere su questa c*zzo di canzone e mi fa bloccare anche tutto il lavoro che sto facendo nelle altre cose. E’ la verità...

La richiesta del cantante di Amici ha spiazzato un pò Arisa:

Bisogna capire come mai tu ti sia bloccato proprio su questo guanto che ti chiede di esprimere una parte molto profonda. Sai cos’è Matteo? Io non vorrei che diventasse un’abitudine. La vita qui fuori non è così. Nel senso, la vita qui fuori è "devi fare questo e lo devi fare, punto". Come ce l’hanno gli altri il tempo per preparare le cose ce l’hai anche tu. Io non penso che tu abbia una mole diversa di lavoro a cui dedicarti. Secondo me questo qui devi provare a farlo. Controvoglia, perché alcune cose controvoglia devo essere fatte.

Non devi reagire così. Guarda che la vita è anche questo. Il guanto Angelina l’ha fatto e devi farlo anche tu, perché nella vita ti capita anche di fare cose che non ti piacciono. E questa è una palestra…e tu lo fai. Può essere che non ti venga alla grande, pazienza. Ci saranno altre cose che ti verranno meglio, però i compiti si portano a termine. Mi dispiace di non averti potuto accontentare ma sappi che lo faccio per il tuo bene. Dai, che sei un campione!

Wax è poi tornato in casetta ma, preso dallo sconforto, ha deciso di richiamare Arisa per comunicarle la sua decisione:

Io non mi sento bene a fare questa canzone, mi dispiace. “Ti voglio bene”, così, io non riesco a dirlo. Non la riesco a fare, rispetto la tua posizione e mi dispiace dirti questo. A me fa impazzire questa canzone. Io non so se è normale che succeda una cosa del genere. A livello di salute questa canzone mi fa male alla testa. Non la faccio questa canzone, questa è la mia conclusione.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Wax, Arisa ha cercato di farlo ragionare anche sulle reazioni che gli altri professori avrebbero potuto avere in puntata:

Ragazzi, ogni volta che voi vi mettete in una condizione di rifiuto, quando ci sono tutte le ragioni tecniche per rifiutare un guanto, ci piò stare. Quando invece ci sono delle ragioni personali potrebbe essere che dall’altra parte le tue ragioni personali non vengano capite fino in fondo. Hai visto come sono gli altri prof…Personalmente, non gli darei modo, perché ne va della tua persona, del tuo lavoro e dell’idea che gli altri si fanno di te. Comunque, se non vuoi farla non la facciamo. Siamo una squadra forte, non ci facciamo fermare da questa cosa qui. Tu a volte ti fai mangiare dall’insicurezza. Tu pensi di valere molto meno di quello che vali in realtà. Se ti da questa reazione fisica e preferisci non superarla e tenerti questo limiti, tienitelo ma sappi che questa cosa non ti farà crescere perché ci sarà sempre qualcosa che rappresenterà un tuo limite. E invece no, i limiti sono fatti per essere superati.

